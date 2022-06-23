Bakan Fatih Dönmez’den Karadeniz gazı açıklaması! Evlere ne zaman ulaşacak? İşte merakla beklenen tarih

"SURİYE SINIR BÖLGELERİNDE VE ARAZİLERİNDE SIFIR NOKTASINA KADAR İNEBİLİYORUZ"

Bakan Dönmez, Gabar'da açılan petrol kuyularından üretilen 2 bin ile 3 bin varil arasındaki üretime ilişkin, "Oldukça iyi bir sayı. Terör nedeniyle giremiyorduk. Suriye sınır bölgelerinde ve arazilerinde sıfır noktasına kadar inebiliyoruz. Üretim almaya başladık. Çok yüksek değil ama sayıyı artırmak gerekiyor. Geçmişte kapatılmış kuyular var. O kuyulardan bazen tekrar değerlendiriyoruz. Üretime aldıklarımız var. İyi gidiyor" dedi.

"YERLİ KAYNAĞIN DAHA EKONOMİK OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Karadeniz'den çıkarılacak yerli gazın daha ekonomik olduğuna vurgu yapan Bakan Dönmez, "Mevcut fiyatlarla yurt dışındakiyle kıyasladığımızda tabii doğalgazda hükümetimizin desteği vatandaşımıza var. Neredeyse yüzde 75. Bu yerli gazımızla birlikte vatandaşımız kazanacak. Özellikle hane halkımız için, her bakımdan kazançlı olacağımız bir günlere doğru gidiyoruz" değerlendirmesini yaptı.