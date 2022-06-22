22 Haziran 2022, Çarşamba
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Tüm gün kargo beklemeye son! KARGOMsende “ilk tercih edilen dağıtım şirketi olma vizyonu” ile 81 ilde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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Tüm gün kargo beklemeye son! KARGOMsende “ilk tercih edilen dağıtım şirketi olma vizyonu” ile 81 ilde

KARGOMsende, 81 ili kapsayan yaygın dağıtım altyapısı ve faaliyet gösterdiği alanda “ilk tercih edilen dağıtım şirketi olma vizyonu” ile Ankara’da başlayan Bölge Buluşmaları’nın dördüncüsünü, bugün (21 Haziran 2022) “Birlikte, Daha Güçlü !” mottosu ile Adana Bölge’de gerçekleştirdi.

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