Akaryakıt indirimi son dakika: Motorin ve benzine indirim gelecek mi? 22 Haziran mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar?
Akaryakıt indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatında düşüş yaşanması ile birlikte benzin ve motorine indirim yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Bugün yüzde 3,5 azalışla 19 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye gerileyen Brent petrolün varil fiyatı 108,5 dolar seviyesinde bulunuyor. Peki, motorin ve benzine indirim gelecek mi? 22 Haziran mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...
Motorin ve benzine indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ile akaryakıt fiyatlarında dalgalanma yaşanırken, brent petrolün varil fiyatında yaşanan gerileme ile akaryakıtta indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, motorin ve benzine indirim gelecek mi? 22 Haziran mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...
MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM VAR MI?
23 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 25 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.
İşte 22 Haziran güncel akaryakıt fiyatları:
19 MAYIS'TAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE
ABD'de benzinde vergi indirimi için ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün harekete geçmesi beklenirken, artan resesyon endişesi petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Bugün yüzde 3,5 azalışla 19 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye gerileyen Brent petrolün varil fiyatı 108,5 dolar seviyesinde bulunuyor.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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