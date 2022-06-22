Akaryakıt indirimi son dakika: Motorin ve benzine indirim gelecek mi? 22 Haziran mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar?

Motorin ve benzine indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ile akaryakıt fiyatlarında dalgalanma yaşanırken, brent petrolün varil fiyatında yaşanan gerileme ile akaryakıtta indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, motorin ve benzine indirim gelecek mi? 22 Haziran mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

23 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 25 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

İşte 22 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: