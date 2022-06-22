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Engelli evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz evde bakım parası Kurban Bayramı öncesi yatar mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2022
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Engelli evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz evde bakım parası Kurban Bayramı öncesi yatar mı?

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Bu aya ilişkin evde bakım maaşı ödemeleri tamamlandı. 547 bin kişiye toplam 1 milyar 289 milyon TL evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı. Hak sahibi başına 2 bin 354 lira olaran ödenen evde bakım yardımı, temmuz zammı ile artacak. Kurban Bayramı'nın 9-12 Temmuz'da idrak edilecek olması ile birlikte Temmuz ayı ödemelerinin erken yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, engelli evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz evde bakım parası Kurban Bayramı öncesi yatar mı? İşte cevaplar...

Engelli evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Engelli bireylerin öncelikle aile ortamında bakımlarının sağlanabilmesi amacıyla evde bakım yardımı yapılıyor. Haziran ayı evde bakım maaşı ödemelerinin tamamlanmasının ardından gözler Temmuz ayı ödemelerine çevrildi. Söz konusu ödemelerin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, engelli evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz evde bakım parası Kurban Bayramı öncesi yatar mı? İşte son gelişmeler...

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor. 2022 Kurban Bayramı ise 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Geçtiğimiz dönemlerde söz konusu destek ödemesi bayramdan önce yapılmıştı. Bu sene de evde bakım maaşı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

HAZİRAN AYI EVDE BAKIM YARDIMLARI HESAPTA

Haziran ayında, 547 bin vatandaş evde bakım yardımı aldı. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 TL ödeme yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 289 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını kaydeden Bakan Yanık, "Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

1 MİLYAR 289 MİLYON LİRA YATIRILDI

Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 289 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Bu ay 547 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandı" diye konuştu.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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