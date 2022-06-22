Engelli evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz evde bakım parası Kurban Bayramı öncesi yatar mı?

Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını kaydeden Bakan Yanık, "Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

1 MİLYAR 289 MİLYON LİRA YATIRILDI

Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 289 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Bu ay 547 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandı" diye konuştu.