Brent petrol düşüş ivmesi gösterdi! Akaryakıt fiyatları son dakika! 22 Haziran benzin, motorin (mazot) ve LPG ne kadar, kaç TL? İndirim için...
Benzin, motorin (mazot) ve LPG ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrasında fiyatlar değişiyor. Brent petrol fiyatı sürekli aratılmakta. Dünya petrol piyasasını kontrol eden birçok vatandaş, ilk olarak BRT’ye bakmaktadır. Uluslararası piyasada arzı karşılayacak petroldeki sıkıntılar sebebiyle akaryakıt fiyatları artışa neden oldu. Peki, Benzin, motorin (mazot) ve LPG ne kadar, kaç TL? İndirim için...
22 Haziran benzin, motorin (mazot) ve LPG ne kadar, kaç TL? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? sorularına yanıt aranıyor. Geçtiğimiz hafta 121 dolar olan 1 varil Brent petrol, yüzde 1 azalmayla 113 dolara kadar düşmüştü. Brent petrolde yaşanan düşüi sonrasında güncel akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, 22 Haziran benzin, motorin (mazot) ve LPG ne kadar, kaç TL? İndirim için...
BRENT PETROL FİYATI NE KADAR 21 HAZİRAN?
Geçtiğimiz hafta 121 dolar olan 1 varil Brent petrol, yüzde 1 azalmayla 113 dolara kadar düşmüştü. Bugün ise yüzde 1'e yakın bir büyümeye sahip. 21 Haziran 2022 Brent petrol fiyatı 115 dolar seviyesinde ilerliyor.
İL İL AKARYAKIT FİYATLARI 21 HAZİRAN 2022
GÜNCEL LPG FİYATLARI
İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL
ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI
Antalya'da bir litre benzin fiyatı 27,74 TL
Antalya'da bir litre benzin fiyatı 30,22 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Ankara'da benzin litre fiyatı 27,61 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 30,04 TL
İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İzmir'de benzin litre fiyatı 27,63 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 30,04 TL
İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,52 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,95 TL
BRENT PETROL NEDİR?
Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol'ün işlenmesi daha kolay olan "tatlı petrol" sınıfında yer almasını sağlar.
Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.
Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.
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