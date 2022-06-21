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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 1056 üreticiye 1056 makine-ekipman dağıtımı başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.06.2022
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Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 1056 üreticiye 1056 makine-ekipman dağıtımı başladı

Tarım ve Orman Bakanlığını Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi projesi çerçevesinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bin 56 üreticiye bin 56 makine-ekipman dağıtımı başladı.

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