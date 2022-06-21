Son dakika: Amasya-Samsun tren seferleri 7 yıl sonra yeniden başladı

YILDA 200 BİN YOLCU

Sivas-Samsun arasında modernize edilen 133 kilometrelik Samsun-Amasya ve 47 kilometrelik Amasya-Havza arasında bölgesel tren işletmeciliğine eskisinden daha konforlu bir şekilde yeniden başlamanın mutluluğu içinde olduklarını belirten TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, "Yılda 200 bin yolcuya hizmet vermesi beklenen bu bölgesel trenlerimiz Samsun-Amasya-Samsun arasında sabah ve akşam olmak üzere toplam 2 sefer, Amasya-Havza-Amasya arasında toplam 6 sefer yapacak. Her iki hattımızda da 4 vagonlu, 262 kişi kapasiteli olan dizel tren setlerimiz ile yolcularımıza rahat, ekonomik ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunmayı hedefliyoruz" dedi.