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Son dakika: Evde Bakım Yardım hesaplara yattı! Bakan Yanık rakamı açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Son dakika: Evde Bakım Yardım hesaplara yattı! Bakan Yanık rakamı açıkladı

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 289 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

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