Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi memur maaşları yatacak mı? Son gelişmeler...

Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Enflasyon oranının açıklanmasının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı belirlenecek. Zamlı maaşlarını almaya hazırlanan memurlar, maaşların Kurban Bayramı öncesinde yatıp yatmayacağını araştırıyor. Peki, memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi memur maaşları yatacak mı? İşte son gelişmeler...

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Ancak temmuz ayı maaş ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yatırılıp yatırılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ramazan Bayramı nedeniyle memur maaşları erken yatırılmıştı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

TEMMUZ ZAM AYI OLACAK

4 Temmuz Pazartesi günü haziran ayına ilişkin enflasyon oranı açıklanacak. Böylelikle 2022'nin ilk altı aylık enflasyon verisi belli olacak. Bu gelişmelerin ardından emekli ve memurların maaşları artacak.