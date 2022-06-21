Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi memur maaşları yatacak mı? Son gelişmeler...
Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacak olan memurlar, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte aylıkların erken ödenip ödenmeyeceğini araştırmaya başladı. Bayrama sayılı günler kala maaşların erken yatıp yatmayacağı konusunda araştırmalar arttı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi memur maaşları yatacak mı? İşte cevaplar...
Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Enflasyon oranının açıklanmasının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı belirlenecek. Zamlı maaşlarını almaya hazırlanan memurlar, maaşların Kurban Bayramı öncesinde yatıp yatmayacağını araştırıyor. Peki, memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi memur maaşları yatacak mı? İşte son gelişmeler...
MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Ancak temmuz ayı maaş ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yatırılıp yatırılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ramazan Bayramı nedeniyle memur maaşları erken yatırılmıştı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
TEMMUZ ZAM AYI OLACAK
4 Temmuz Pazartesi günü haziran ayına ilişkin enflasyon oranı açıklanacak. Böylelikle 2022'nin ilk altı aylık enflasyon verisi belli olacak. Bu gelişmelerin ardından emekli ve memurların maaşları artacak.
SON 1 VERİ KALDI
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi (Ocak-Mayıs enflasyonu) yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 35.64'e, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e çıktı. Kesin zam oranı için son bir veri (Haziran enflasyonu) kaldı.
MERKEZ BANKASI TAHMİNİ YÜZDE 40.75
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 oldu. Bu tahmi gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 çıkacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7 ve yüzde 33.25 fark ile yüzde 40.25 zam yapılacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur: Şu an 6.429 lira olan en düşük memur maaşı, yüzde 35.14 zam uygulanması halinde 8.688 lira olacak. Zam oranının yüzde 40.25 olması durumunda ise 9.016 liraya yükselecek.
Memur emeklisi: En düşük memur emeklisi maaşı şu an 4.289 lira olarak uygulanıyor. Temmuz zammının yüzde 35.14 çıkması durumunda 5.797 lira, yüzde 40.25 olması halinde ise 6.016 lira olacak.
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Genel Müdür (1/4): Mevcut: 21.330 TL %35.14: 28.825 TL %40.25: 29.915 TL
Şube Müdürü (Üni. mezunu, 1/4): Mevcut: 11.188 TL %35.14: 15.119 TL %40.25: 15.691 TL
Memur (Üni. mezunu, 9/1): Mevcut: 6.854 TL %35.14: 9.262 TL %40.25: 9.612 TL
Öğretmen (1/4): Mevcut: 8.668 TL %35.14: 11.713 TL %40.25: 12.156 TL
Memur (Lisans - 1/4): Mevcut: 5.130 TL - %35.14: 6.932 TL - %40.25: 7.194 TL
Öğretmen (1/4): Mevcut: 5.275 TL - %35.14: 7.128 TL - %40.25: 7.398 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4): Mevcut: 8.956 TL - %35.14: 12.103 TL - %40.25: 12.560 TL
Polis memuru (8/1): Mevcut: 5.456 TL - %35.14: 7.373 TL - %40.25: 7.652 TL
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