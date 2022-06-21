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Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi memur maaşları yatacak mı? Son gelişmeler...

EKONOMİ
SALİM DEMİRKIRAN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi memur maaşları yatacak mı? Son gelişmeler...

Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacak olan memurlar, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte aylıkların erken ödenip ödenmeyeceğini araştırmaya başladı. Bayrama sayılı günler kala maaşların erken yatıp yatmayacağı konusunda araştırmalar arttı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi memur maaşları yatacak mı? İşte cevaplar...

Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Enflasyon oranının açıklanmasının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı belirlenecek. Zamlı maaşlarını almaya hazırlanan memurlar, maaşların Kurban Bayramı öncesinde yatıp yatmayacağını araştırıyor. Peki, memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi memur maaşları yatacak mı? İşte son gelişmeler...

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Ancak temmuz ayı maaş ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yatırılıp yatırılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ramazan Bayramı nedeniyle memur maaşları erken yatırılmıştı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

TEMMUZ ZAM AYI OLACAK

4 Temmuz Pazartesi günü haziran ayına ilişkin enflasyon oranı açıklanacak. Böylelikle 2022'nin ilk altı aylık enflasyon verisi belli olacak. Bu gelişmelerin ardından emekli ve memurların maaşları artacak.

SON 1 VERİ KALDI

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi (Ocak-Mayıs enflasyonu) yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 35.64'e, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e çıktı. Kesin zam oranı için son bir veri (Haziran enflasyonu) kaldı.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ YÜZDE 40.75

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 oldu. Bu tahmi gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 çıkacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7 ve yüzde 33.25 fark ile yüzde 40.25 zam yapılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur: Şu an 6.429 lira olan en düşük memur maaşı, yüzde 35.14 zam uygulanması halinde 8.688 lira olacak. Zam oranının yüzde 40.25 olması durumunda ise 9.016 liraya yükselecek.

Memur emeklisi: En düşük memur emeklisi maaşı şu an 4.289 lira olarak uygulanıyor. Temmuz zammının yüzde 35.14 çıkması durumunda 5.797 lira, yüzde 40.25 olması halinde ise 6.016 lira olacak.

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Genel Müdür (1/4): Mevcut: 21.330 TL %35.14: 28.825 TL %40.25: 29.915 TL

Şube Müdürü (Üni. mezunu, 1/4): Mevcut: 11.188 TL %35.14: 15.119 TL %40.25: 15.691 TL

Memur (Üni. mezunu, 9/1): Mevcut: 6.854 TL %35.14: 9.262 TL %40.25: 9.612 TL

Öğretmen (1/4): Mevcut: 8.668 TL %35.14: 11.713 TL %40.25: 12.156 TL

Kaymakam 1. Sınıf (1/4): Mevcut: 119.510 TL %35.14: 26.365 TL %40.25: 27.362 TL

Başkomiser (3/1): Mevcut: 11.162 TL %35.14: 15.084 TL %40.25: 15.654 TL

Polis memuru (8/1): Mevcut: 9.706 TL %35.14: 13.116 TL %40.25: 13.612 TL

Uzman doktor (1/4): Mevcut: 13.312 TL %35.14: 17.989 TL %40.25: 18.670 TL

Hemşire (Üni. Mezunu, 5/1): Mevcut: 8.351 TL %35.14: 11.285 TL %40.25: 11.712 TL

Mühendis (1/4): Mevcut: 11.440 TL %35.14: 15.460 TL %40.25: 16.044 TL

Teknisyen - (Lise mezunu, 11/1): Mevcut: 7.132 TL %35.14: 9.638 TL %40.25: 10.002 TL

Profesör (1/4): Mevcut: 18.369 TL %35.14: 24.823 TL %40.25: 25.762 TL

Araştırma görevlisi (7/1): Mevcut: 10.809 TL %35.14: 14.607 TL %40.25: 15.159 TL

Vaiz (1/4): Mevcut: 9.003 TL %35.14: 12.166 TL %40.25: 12.626 TL

Avukat (1/4): Mevcut: 10.934 TL %35.14: 14.776 TL %40.25: 15.334 TL

EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Müsteşar (1/1): Mevcut: 15.459 TL - %35.14: 20.891 TL - %40.25: 21.681 TL

Genel Müdür (1/1): Mevcut: 13.664 TL - %35.14: 18.465 TL - %40.25: 19.163 TL

Şube Müdürü (Lisans - 1/4): Mevcut: 5.243 TL - %35.14: 7.085 TL - %40.25: 7.353 TL

Memur (Lisans - 1/4): Mevcut: 5.130 TL - %35.14: 6.932 TL - %40.25: 7.194 TL

Öğretmen (1/4): Mevcut: 5.275 TL - %35.14: 7.128 TL - %40.25: 7.398 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4): Mevcut: 8.956 TL - %35.14: 12.103 TL - %40.25: 12.560 TL

Polis memuru (8/1): Mevcut: 5.456 TL - %35.14: 7.373 TL - %40.25: 7.652 TL

Hemşire (Lisans - 1/4): Mevcut: 5.128 TL - %35.14: 6.929 TL - %40.25: 7.192 TL

Mühendis (1/4): Mevcut: 6.433 TL - %35.14: 8.693 TL - %40.25: 9.022 TL

Teknisyen (Lise - 1/4): Mevcut: 4.477 TL - %35.14: 6.050 TL - %40.25: 6.278 TL

Profesör (1/4): Mevcut: 12.238 TL - %35.14: 16.538 TL - %40.25: 17.163 TL

İmam-hatip: Mevcut: 5.275 TL - %35.14: 7.128 TL - %40.25: 7.398 TL

Avukat (1/4): Mevcut: 5.275 TL - %35.14: 7.128 TL - %40.25: 7.398 TL

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