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EPDK'dan elektrik tarifesi açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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EPDK’dan elektrik tarifesi açıklaması

Son dakika haberleri....Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik tarifesine zam iddialarına yanıt verdi. Yılmaz, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok" açıklamasında bulundu.

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