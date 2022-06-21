Asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olacak mı? İşte masada yer alan formüller...

Asgari ücrete yüzdelik bir zammın karşılığı enflasyona etkisi olumsuz oluyor. İşte bunun önlenmesi için formüller üzerinde çalışılıyor. Yüzdesel zam yine masada konuşulurken daha çok primler üzerinden bir hesaplama içerisine girilmiş durumda.

Şu anda asgari ücret ile çalışan bir işçinin eline geçen ücret 4 bin 253 lira. Bunun için 700 lira SGK primi ve işçi olan 775 lira işveren primi var. Bunun karşısında işsizlik sigorta primi 50 TL işçi için işsizlik sigorta primi işveren için 150 TL'dir. Burada bu primlerin kaldırılması gibi durumlardan bahsediliyor.

SGK primi ve işsizlik sigortası primi devlet tarafından karşılanırsa işçinin eline 5 bin 4 lira geçiyor. Burada işçiye bir zam yapılıyor ama yüzdesel bir oran olmadığı için işveren maliyet artmıyor.