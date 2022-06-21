Asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olacak mı? İşte masada yer alan formüller...
Asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz zammı için nefesini tuttu geri sayıma başladı. Ülke genelini ilgilendiren kritik oran merakla beklenirken konuyla ilgili çeşitli tahminler gündeme geliyor. Enflasyonla mücadele kapsamında bakanlık düğmeye basmış ve normal şartlarda yılda bir kez zamlanan bu tutara Temmuz ayında ek zam yapacağının sinyallerini vermişti. Peki, Asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olacak mı? İşte masada yer alan formüller...
Asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammında arka arkaya gelen açıklamalar beklentileri yükseltti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, doğrudan yaklaşık 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrette yapılacak artış konusunda işin taraflarıyla toplantı yapacak. Peki, Asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olacak mı? İşte masada yer alan formüller...
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Asgari ücret zammında yüzde 10-20 oranları ön plana çıkarken, 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete dâhil edilerek 5 bin liraya çıkarılması da seçenekler arasında bulunuyor. Asgari ücrete yapılacak zammın asgari ücret üzerinde ücretle çalışanlar için de artışı gündeme getirmesi bekleniyor.
Yüzde 10'luk zamma göre net asgari ücret 4678,3 lira (brüt 5505,4 lira), yüzde 20'lik zamma göre de 5103,6 lira (brüt 6004,8 lira)olacak. Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenecek, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı da artacak.
Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak. İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı geçerli olacak. Asgari ücret bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor, işveren bu ücretin altında ödeme yapamıyor.
Milyonlarca çalışanı ve dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrette ikinci zam başta olmak üzere merak edilen soruların yanıtları şöyle:
ASGARİ ÜCRETTE TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret bir insanın en temel ihtiyaçları olan yiyecek, barınma, ısınma, giyecek gibi ihtiyaçlarını karşılaması için alınan en düşük ücrettir. Asgari ücret her yıl ülke ekonomisi, gerçekleşen ve hedef enflasyon, yaşam maliyeti, refah payı gibi parapetlereler de göz önüne alınarak belirlenir.
Asgari ücret zammı Ocak ayında yüzde 50,5 artışla brüt 5004 lira (net 4253 lira) olmuştu. Temmuz ayında yapılacak ara zam oranı üzerinde çalışmalar geçen hafta başladı. Artışta 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak 6 aylık zam oranı belirleyici olacak. Henüz net olmamakla beraber beklenti yüzde 10-20 Aralığında olacağı yönünde. Temmuz ayında yüzde 20 artışa gidilmesi durumunda asgari ücret brüt 6004 lira olacak.
ASGARİ ÜCRETTE MASADA 3 FORMÜL | ASGARİ ÜCRETTE ZAM OLACAK MI?
Asgari ücrette zam beklentisi var. Kulislerde yüzdelik beklentiler konuşulmaya başlandı. Prim ve vergi oranlarında değişiklik öngörülüyor. Oransal değişiklik asgari ücreti artırabilir. 6 aylık enflasyon farkı olasılığı da masada. Değişiklikler için yasal düzenleme gerekiyor. Nihai kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek. Peki zam nasıl olacak? Ankara'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Aslında asgari ücrete zam gelecek denildiği zaman yüzdesel oran üzerinden hesaplamalar yapılırsa beraberinde pek çok kalemi etkileyecek. İşsizlik maaşından emekli aylığına kadar hatta trafik cezalarına kadar beraberinde 30 kalemi etkiliyor.
Asgari ücrete yüzdelik bir zammın karşılığı enflasyona etkisi olumsuz oluyor. İşte bunun önlenmesi için formüller üzerinde çalışılıyor. Yüzdesel zam yine masada konuşulurken daha çok primler üzerinden bir hesaplama içerisine girilmiş durumda.
Şu anda asgari ücret ile çalışan bir işçinin eline geçen ücret 4 bin 253 lira. Bunun için 700 lira SGK primi ve işçi olan 775 lira işveren primi var. Bunun karşısında işsizlik sigorta primi 50 TL işçi için işsizlik sigorta primi işveren için 150 TL'dir. Burada bu primlerin kaldırılması gibi durumlardan bahsediliyor.
SGK primi ve işsizlik sigortası primi devlet tarafından karşılanırsa işçinin eline 5 bin 4 lira geçiyor. Burada işçiye bir zam yapılıyor ama yüzdesel bir oran olmadığı için işveren maliyet artmıyor.
Şu anda işverenler de bu formülden yana bir tavır sergiliyor. Eğer bu formül işletilirse Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına gerek kalmayacak.
Bu noktada yasal bir düzenleme yapılması gündemde. Meclis 7 Temmuz'da tatile gireceği için en kısa sürede bu görüşmelerin yapılması gerekiyor. Enflasyon farkı verilmesi de masada konuşulan formüller arasında. Bunun tarihte de örnekleri yaşandı.
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