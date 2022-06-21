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ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo mevkidaşı Elitaş ile görüşecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.06.2022
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ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo mevkidaşı Elitaş ile görüşecek

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Türkiye temasları kapsamında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile biraraya gelecek. Cuma günü de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmelerde bulunacak.

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