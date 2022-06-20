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Son dakika | AK Parti'den çay fiyatları açıklaması! Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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Son dakika | AK Parti’den çay fiyatları açıklaması! Yasa teklifi TBMM’ye sunuldu

Son dakika haberi...AK Parti, çay üretimi ve çay fiyatlarının açıklanmasını da içeren 'Çay Kanununda Değişiklik' öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte imzası olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Hedefimiz; bu teklifin TBMM’de sağlanacak kıymetli katkıların sonucunda yasalaşmasıyla birlikte üretici ve tüketiciyi korumak, çayın Türk ekonomisi içindeki yerini güçlendirmek ve Türk çayını dünya markası haline getirerek dış pazarlardaki payını büyütmektir.

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