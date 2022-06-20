Brent petrol fiyatında düşüş! Benzin, motorin, LPG fiyatlarında indirim gelecek mi? 20 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...
Benzin, motorin, LPG fiyatlarında indirim gelecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 artışla 113,75 dolar oldu. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında indirim olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Benzin, motorin, LPG fiyatlarında indirim gelecek mi? 20 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...
Benzin, motorin, LPG fiyatlarında indirim gelecek mi? 20 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma günü 121,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 113,12 dolar seviyesinde tamamladı. Peki, benzin, motorin, LPG fiyatlarında indirim gelecek mi? 20 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...
BRENT PETROL FİYATINDA SERT DÜŞÜŞ
ABD Merkez Bankası`nın (Fed) çarmaşba günü 75 baz puanlık faiz artışına gitmesinin ardından küresel petrol talebinin düşeceği beklentilerin de güçlenmesiyle Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda haftanın ilk iş gününde 113,75 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 121,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 113,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 artışla 113,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,62 dolardan alıcı buldu.
ABD Merkez Bankası'nın çarşamba günü 28 yılın ardından ilk defa 75 baz puanlık faiz artışı kararının ardından İngiltere Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankasının da faiz artırımları piyasalarda resesyon endişelerini artırırken, küresel petrol talebinin düşeceği beklentileri de güçlenerek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.
Geçen hafta 121,94 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı piyasalarda ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve petrol talebinin azalacağı endişelerinin güçlenmesiyle 113,12 dolara kadar geriledi.
Öte yandan, küresel petrol arzına ilişkin endişeler fiyatlarda yukarı yönlü hareketlenmeleri destekliyor.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 20 HAZİRAN 2022
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 27.52 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 30.00 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 12.19 TL
İstanbul Avrupa Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 27,51 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 29,98 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,42 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 27,61 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 30,09 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 12,44 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 27.63 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 30,09 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 12,13 TL
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