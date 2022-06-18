TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Haziran ayı TEFE-TÜFE rakamları açıklandı mı, belli oldu mu?

MAYIS AYINDA ENFLASYON NE OLDU?

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 attı.

TÜFE'de yıllık en düşük artış yüzde 19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 27,48 ile eğitim, yüzde 29,80 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 37,74 ile sağlık oldu.