FED piyasalara yönelik raporu yayınladı! Dikkat çeken detay...
ABD Merkez Bankası (FED), enflasyonun birçok ekonomide yükselmeye devam ettiğini belirterek, fiyat istikrarını sağlama taahhütlerinin "koşulsuz" olduğunu ifade etti. İşte FED raporunun detayları...
ABD Merkez Bankası Fed tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun haziran sayısı yayımlandı.
YÜZDE 2'LİK HEDEF
Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongre'de sunacağı raporda, enflasyonun Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) uzun vadeli yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde seyrettiği aktarıldı.
Raporda, fiyat baskılarının arz ve talep dengesizliklerini, yüksek enerji ve gıda fiyatlarını ve son derece sıkı iş gücü piyasasından da kaynaklanan daha geniş fiyat baskılarını yansıttığı kaydedildi.
ILIMLI ARTIŞ YOLUNDA GÖRÜNÜYOR
Genel ekonomik faaliyetin yılın ilk çeyreğinde yavaşlamasına rağmen hanehalkı harcamaları ve işletmelerin sabit yatırımlarının güçlü kalmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, son göstergelerin özel sabit yatırımların ılımlı olabileceğini ancak tüketici harcamalarının güçlü olduğunu gösterdiği bildirildi.
Raporda, "Reel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) ikinci çeyrekte ılımlı bir artış yolunda görünüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Komitenin yüksek enflasyonun önemli zorluklar getirdiğinin farkında olduğu vurgulanan raporda, "Komitenin, güçlü bir iş gücü piyasasının sürdürülmesi için gerekli olan fiyat istikrarını yeniden sağlama taahhüdü koşulsuzdur." ifadesi kullanıldı.
"ENFLASYON BİRÇOK EKONOMİDE YÜKSELMEYE DEVAM ETTİ"
Raporda, finansal koşulların bu yıl önemli ölçüde sıkılaştığına işaret edilerek, daha sıkı finansal koşulların bazı finansman faaliyetleri üzerinde baskı oluşturmaya başlamış olabileceği kaydedildi.
Fed'in raporunda, beklenenden daha yüksek enflasyon, Kovid-19 ile ilgili devam eden arz kesintileri ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı gibi bir dizi olumsuz şokun yaşanmasına rağmen emtia piyasalarında bazı geçici yüksek stres seviyeleri yaşansa da finansal sistemin dirençli olduğu aktarıldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Çin'deki Kovid-19 salgınına karşı alınan karantina önlemleri kaynaklı yeni "rüzgarlara" rağmen ekonomik faaliyetin birçok yabancı ekonomide toparlanmaya devam ettiği belirtilen raporda, "Bu ters rüzgarlar emtia fiyatlarını yükseltti, arz kesintilerini kötüleştirdi ve hanehalkı ile iş güvenini azalttı, dolayısıyla dış ekonomik faaliyetteki toparlanmayı yavaşlattı." değerlendirmesine yer verildi.
Raporda, "ABD'de olduğu gibi yurt dışında da tüketici enflasyonu yüksek ve yükselen enerji, gıda ve diğer emtia fiyatlarının yanı sıra tedarik zinciri kısıtlamalarıyla desteklenerek birçok ekonomide yükselmeye devam etti." ifadesi kullanıldı.
Yüksek enflasyona karşı birçok merkez bankasının politika faizlerini yükselttiği ve bazılarının bilançolarının boyutunu küçültmeye başladığına işaret edilen raporda, dış finansal koşullar yılın başından bu yana önemli ölçüde sıkılaştığı kaydedildi.
Raporda, tedarik zinciri darboğazlarının yerli ve yabancı firmalar için önemli bir engel olmaya devam ettiği belirtilerek, küresel tedarik zincirleri için daha fazla risk olduğu vurgulandı.
Çin'de Kovid-19 karantinalarının ülkede sanayi üretiminde 2020'nin başından bu yana en büyük aylık düşüşe neden olduğu, aynı zamanda uluslararası yük taşımacılığını da aksattığı aktarılan raporda, Ukrayna'daki savaşın ise enerji ve gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ettiği ve bazı imalat sanayi girdi tedariklerinde aksama riskini arttırdığına dikkat çekildi
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