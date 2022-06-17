FED piyasalara yönelik raporu yayınladı! Dikkat çeken detay...

"ENFLASYON BİRÇOK EKONOMİDE YÜKSELMEYE DEVAM ETTİ"

Raporda, finansal koşulların bu yıl önemli ölçüde sıkılaştığına işaret edilerek, daha sıkı finansal koşulların bazı finansman faaliyetleri üzerinde baskı oluşturmaya başlamış olabileceği kaydedildi.

Fed'in raporunda, beklenenden daha yüksek enflasyon, Kovid-19 ile ilgili devam eden arz kesintileri ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı gibi bir dizi olumsuz şokun yaşanmasına rağmen emtia piyasalarında bazı geçici yüksek stres seviyeleri yaşansa da finansal sistemin dirençli olduğu aktarıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Çin'deki Kovid-19 salgınına karşı alınan karantina önlemleri kaynaklı yeni "rüzgarlara" rağmen ekonomik faaliyetin birçok yabancı ekonomide toparlanmaya devam ettiği belirtilen raporda, "Bu ters rüzgarlar emtia fiyatlarını yükseltti, arz kesintilerini kötüleştirdi ve hanehalkı ile iş güvenini azalttı, dolayısıyla dış ekonomik faaliyetteki toparlanmayı yavaşlattı." değerlendirmesine yer verildi.