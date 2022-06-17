Yeni yöntem geliştirdiler! Ev sahibinin kira kurnazlığı





TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ TALEBİ ARTTI

SON dönemde ev sahiplerinin tahliye taahhütnamesi talebindeki artışa da dikkat çeken Avukat Barış Özdemir, "Ancak bunu tarihin boş bırakılmasını talep eden bazı mülk sahiplerinin olduğunu görüyoruz. Yargıtay kararına göre, kira sözleşmelerinin yapıldığı sırada tarih kısmı boş olan ve kiracı tarafından imzalanan tahliye taahhüdünün tarihlerinin sonradan doldurulmasının geçerliliği yok" diye konuştu.

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