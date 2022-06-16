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Motorin zammı son dakika fiyat: 16 Haziran motorine zam var mı? Benzin, mazot, LPG fiyatları son açıklama...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2022
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Motorin zammı son dakika fiyat: 16 Haziran motorine zam var mı? Benzin, mazot, LPG fiyatları son açıklama...

16 Haziran motorine zam var mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrasında akaryakıt fiyatlarında günlük değişkenlik devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen zam ve indirimler sonrasında yeni fiyatlar merak ediliyor. Peki, 16 Haziran motorine zam var mı? Benzin, mazot, LPG fiyatları son açıklama...

16 Haziran motorine zam var mı? Benzin, mazot, LPG fiyatlarında son durum ne? sorularına yanıt aranıyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, 16 Haziran motorine zam var mı? Benzin, mazot, LPG fiyatları son açıklama...

Son dakika haberine göre 17 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 80 kuruş fiyat artışı oldu.

Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Zamla birlikte motorinin fiyatı 29,99 TL'ye yükselmiş oldu. Öte yandan motorine dün 1 lira 27 kuruş zam gelmişti. Benzin ve LPG'de ise fiyat artışı beklenmiyor.

BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

15 Haziran gece yarısı itibariyle benzin litre fiyatına 97 kuruş indirim yapılmıştı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 16 HAZİRAN 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 27.52 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 29.21 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 27.51 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 29.19 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 27.63 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 29.3 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 27.62 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 29.31 TL

16 HAZİRAN 2022 GÜNCEL LPG FİYATLARI

26 Mayıs 2022 Perşembe gecesinden itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatları 36 kuruş zamlanmıştı. Otogazda; İzmit/İzmir: 36, Kırıkkale: 37, Dörtyol: 37, Samsun: 38, Ambarlı: 38 kuruş fiyat artışı meydana geldi.

Artış pompa 26 Mayıs gece yarısı itibarı ile pompa fiyatlarına yansımıştı. Son LPG zammı 11 Haziran geçesi itibariyle yapıldı.

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 12.13 TL

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