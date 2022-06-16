Motorin zammı son dakika fiyat: 16 Haziran motorine zam var mı? Benzin, mazot, LPG fiyatları son açıklama...

16 Haziran motorine zam var mı? Benzin, mazot, LPG fiyatlarında son durum ne? sorularına yanıt aranıyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, 16 Haziran motorine zam var mı? Benzin, mazot, LPG fiyatları son açıklama...