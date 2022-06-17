Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den tarımsal destek açıklaması! Bugün hesaplara yatacak
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "77 milyon 370 bin 403 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." açıklamasında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemeleri hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Kirişci, "77 milyon 370 bin 403 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." açıklamasında bulundu.
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