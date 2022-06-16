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Rus ve Türk iş dünyası St. Petersburg'ta bir araya geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.06.2022
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Rus ve Türk iş dünyası St. Petersburg’ta bir araya geldi

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında Türk ve Rus iş dünyası bir araya geldi. Bankacılık ve ulusal para birimlerinin ticarette daha fazla kullanılması ele alınan konular arasındaydı.

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