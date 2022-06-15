Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı! Bütçede olumlu gidişat

Buna göre, merkezi yönetim bütçe giderleri Mayıs 2021'de 117 milyar 940 milyon lira iken geçen ay yüzde 47,3 artışla 173 milyar 777 milyon liraya yükseldi. Böylelikle bu yıl merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira ödeneğin yüzde 9,9'u kullanılmış oldu.

Geçen yıl mayısta bütçede 575 milyon lira faiz dışı fazla verilirken bu yıl mayısta 161 milyar 888 milyon lira faiz dışı fazla oluştu.