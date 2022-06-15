Kurban Bayramı ikramiyesi netleşti! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyeleri için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?