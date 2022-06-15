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Kurban Bayramı ikramiyesi netleşti! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2022
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Kurban Bayramı ikramiyesi netleşti! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayının ortasına geldiğimiz dönemde Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için detaylar merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler 1.100 TL olarak hesaplara yatmıştı. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyeleri için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2022 NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bu durumda emekli bayram ikramiyelerinin Temmuz'un ilk haftası yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. İlerleyen günlerde netlik kazandığında haberimizde yer vereceğiz.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli ikramiyesi geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 1100 TL olarak verilmişti. 2022 Kurban Bayramı için de emekli ikramiyesi tutarının 1100 TL olması öngörülüyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih bayramın içinde bulunduğu ay olması gerekiyor. Dolayısıyla bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı ve geliri alacak olanlar da ikramiyeden yararlanacak.

İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?

Başvuru gerekmiyor; bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir ve aylık alanların hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.

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