FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. FED haziran toplantısının son bulması ardından ABD Merkez Bankası Jerome Powell basının karşısına geçecek. Geçtiğimiz aylarda faiz artırımı olacağı yönünde açıklamalar yapan Başkan Powell haziran ayı FED faiz kararını açıklayacak. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı belli oldu mu?