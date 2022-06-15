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FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı belli oldu mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2022
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FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı belli oldu mu?

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Altın başta olmak üzere birçok piyasayı etkileyen FED faiz kararı haziran 2022 sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Gözler ABD Merkez Bankası başkanı Jerome Powell açıklamalarına çevrildi. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı belli oldu mu?

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. FED haziran toplantısının son bulması ardından ABD Merkez Bankası Jerome Powell basının karşısına geçecek. Geçtiğimiz aylarda faiz artırımı olacağı yönünde açıklamalar yapan Başkan Powell haziran ayı FED faiz kararını açıklayacak. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı belli oldu mu?

14-15 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan FED toplantısında sona gelindi. Toplantı ardından kameralar karşısına geçecek Başkan Jerome Powell açıklaması ile karar kamuoyuna duyurulacak.

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Henüz açıklanmayan haziran ayı faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Karar geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Geçtiğimiz toplantılarda yapılan açıklamaya bakıldığında faiz artırımına devam edeceklerini aktaran Jerome Powell'dan gelecek haziran ayı kararı piyasaları hareketlendirecek.

ABD Merkez Bankası başkanının açıklamaları ardından değerlendirilen FED haziran faiz kararı için şunlar bekleniyor:

- Bilançonun daraltılmasına 1 Haziran'da başlanacak. İlk etapta bilanço azaltımına Hazine kağıtlarında 30 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar ile başlanacak.

- İlk 3 ayın ardından bilanço daraltmadan aylık miktar Hazine kağıtlarından 60 milyar dolara ve mortgage destekli menkul kıymetlerde 35 milyar dolara yükseltilecek.

- Bilanço daraltmanın büyüklüğünü durdurmaya ve yavaşlatmaya rezerv bilançolar rezerv bolluğu ile tutarlı olunduğuna karar verilen seviyenin üzerinde başlanacak.

- Uygun para politikası güçlendirmesi ile enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasını bekliyoruz.

- Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz. Çin'de COVID ile ilişkili uygulanan kapatma, karantina tedbirlerinin tedarik zinciri bozulmalarını artırması büyük olasılık.

- ABD ekonomisi için etkileri oldukça belirsiz. Ancak kısa vadede bu saldırı ve ilişkili gelişmelerin enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı yaratması büyük olasılık. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması devasa insani ve ekonomik zorluklara yol açıyor."

FED FAİZ KARARI 2022 TOPLANTI TARİHLERİ

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı

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