Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TÜİK Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE rakamları...

TÜFE'de yıllık en düşük artış yüzde 19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 27,48 ile eğitim, yüzde 29,80 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 37,74 ile sağlık oldu.

Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 107,62 ile ulaştırma, yüzde 91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 82,08 ile ev eşyası oldu.