FED kararı sonrasında dolar, euro, altın ne kadar oldu? FED faiz kararı ile dolar ve euro düşer mi, yükselir mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gözler FED toplantısına çevrilirken, FED faiz arttırımının altın ve dolara nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Yatırımcılar gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, FED kararı sonrasında dolar, euro, altın ne kadar oldu? FED faiz kararı ile dolar ve euro düşer mi, yükselir mi? 15 Haziran CANLI kur takibi...