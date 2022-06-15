FED kararı sonrasında dolar, euro, altın ne kadar oldu? FED faiz kararı ile dolar ve euro düşer mi, yükselir mi? 15 Haziran CANLI kur takibi...
FED kararı sonrasında dolar, euro, altın ne kadar oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalar FED faiz toplantısına odaklandı. Analistlere göre, 1994 yılından bu yana görülen en sert faiz artışının gelebileceği belirtileirken Fed'in bu haftaki toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor. Peki, FED kararı sonrasında dolar, euro, altın ne kadar oldu? FED faiz kararı ile dolar ve euro düşer mi, yükselir mi? 15 Haziran CANLI kur takibi...
FED kararı sonrasında dolar, euro, altın ne kadar oldu? FED faiz kararı ile dolar ve euro düşer mi, yükselir mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gözler FED toplantısına çevrilirken, FED faiz arttırımının altın ve dolara nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Yatırımcılar gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, FED kararı sonrasında dolar, euro, altın ne kadar oldu? FED faiz kararı ile dolar ve euro düşer mi, yükselir mi? 15 Haziran CANLI kur takibi...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed toplantısı 14-15 Haziran tarihlerinde gerçekleşiyor. Haziran 2022 Fed faiz kararı ise bugün TSI ile 21:00'de açıklanacak. Faiz kararı sonrası Jerome Powell 30 dakika sonra kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak. Powell'ın açıklamaları gelecek dönemin para politikası için sinyaller barındırdığından analistlerin gündeminde olacak.
FED FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI DALGALANIYOR
Ekonomistler, yatırım aracı olmasının yanı sıra önemli bir risk belirteci olan altın fiyatları ile Fed toplantısı sonrası gelecek mesajları eş zamanlı takip edecek. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası Fed faiz için daha sertleşebileceği algısı nedeniyle ons altın dün 1.805 dolar bandına kadar çekilirken, yeni günde ise 1.805-1.820 dolar bandı arasında yön arayan bir görüntü çiziyor. 2022 zirvesi dikkate alındığında Fed baskısı altına giren ons altın fiyatı yüzde 13'e yakın değer kaybetti.
ABD'DE ENFLASYON YENİDEN 41 YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ
Fed faiz kararı öncesi geçtiğimz hafta ABD enflasyon verisi açıklandı. Fed kararı için belirleyeci olacak bir kaç önemli etmenden birisi enflasyon verisi yüzde 8,6 ile 1 ayın ardından yeniden 41 yılın zirvesine yükseldi. Bu durum Fed faiz kararı için daha sert adımlar atabileceği algısı yarattı.
HAZİRAN AYI FED TOPLANTISI YAKLAŞTIKÇA ALTIN GERİLEDİ
Piyasalarda likidite azalacağı endişesi altın fiyatları için asıl baskılayıcı unsur olarak dikkat çekiyor. Normal şartlarda enflasyon ve enflasyon beklentileri körüklendiğinde, 'Enflasyondan korunma aracı' olarak öne çıkan altın talebinin artacağını belirten uzmanlar Fed'in enflasyonu kontrol alma iştahının artacağı algısıyla daha şahin adımlar atabileceği beklentisinin güçlenmesi nedeniyle ons altın fiyatı için düşüş görüldüğünü vurguladı.
FED BAŞKANI POWELL ZORLU SINAVDA
Varlık alımlarının sonlandırılması, faiz artırımları ve bilanço küçültme adımlarına rağmen ABD'de enflasyonun rekor kırmaya devam etmesi ve bunun yanında 2022 yılının ilk çeyreğinde ülke ekonomisinin sürpriz bir şekilde daralması Fed Başkanı Jerome Powell'ı zorlayacak.
FED FAİZ KARARI NE OLACAK? RESESYON MU ENFLASYON MU?
Fed'in yüksek enflasyonu kıstas alıp daha agresif para politikası adımları atması ABD'de ekonomik büyümeyi baltalayıp resesyonu beraberinde getirebileceği durumunun oluşabileceği piyasalarda gündem olurken, daha güvercin adımların ise enflasyonu körükleyebileceği ifade ediliyor.
FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ: MASADA 2 SEÇENEK VAR
Piyasalar beklentileri aşan ABD enflasyon verisi öncesi 50 baz puan faiz artışı fiyatlıyordu. Ancak enflasyonun yeniden rekor kırması Fed'in bu toplantısında faizi 75 baz puan artırabileceği ihtimali de güçlendi. Fed eğer 75 baz puan faiz artışına giderse 1994 yılından bu yana yani son 28 yılın en yüksek faiz artışını yapmış olacak.
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