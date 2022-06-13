Motorine zam var mı, gelecek mi? 13 Haziran bu gece motorine zam olacak mı? İl il motorin ve benzin fiyatları...
Motorine zam var mı, gelecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Akaryakıt fiyatları için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak motorin litre fiyatı için 2,60 liralık zam geleceği iddia edilmişti. Araç sahipleri motorine zam gelip gelmediğine araştırıyor. EPGİS'ten son dakika açıklandı. Peki, motorine zam var mı, gelecek mi? 13 Haziran bu gece motorine zam olacak mı? İl il motorin ve benzin fiyatları...
Motorine zam var mı, gelecek mi? 13 Haziran bu gece motorine zam olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri merak edilirken motorin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,60 lira zam yapılacağı iddia edilmişti. EPGİS'ten konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi. Peki, motorine zam var mı, gelecek mi? 13 Haziran bu gece motorine zam olacak mı? İl il motorin ve benzin fiyatları...
MOTORİNE ZAM VAR MI, GELECEK Mİ?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bazı basın yayın organlarında ortaya atılan zam iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "Zorunlu Bilgilendirme. Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır. Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır." denildi.
Konunun yargıya taşınması için çağrı yapan EPGİS'in sosyal medya hesabından, "Bugün için anılan bilgilere itibar edilmemesini ve ilgili kurumdan bu yönde yayın yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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- Motorine zam var mı, gelecek mi? 13 Haziran bu gece motorine zam olacak mı? İl il motorin ve benzin fiyatları...
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