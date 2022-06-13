Motorine zam var mı, gelecek mi? 13 Haziran bu gece motorine zam olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri merak edilirken motorin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,60 lira zam yapılacağı iddia edilmişti. EPGİS'ten konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi. Peki, motorine zam var mı, gelecek mi? 13 Haziran bu gece motorine zam olacak mı? İl il motorin ve benzin fiyatları...