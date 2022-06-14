14 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli şartları taşıyan kişilere evde bakım yardımı ödemeleri yapılıyor. Her ayın ortasında gündeme gelen evde bakım yardımı ödemelerinin detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, 14 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

14 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, evde bakım yardımı ödemeleri henüz yatmadı. Söz konusu ödemeler, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. 2022 Haziran ayı desteklemeleri başladığında, ödemelerin yapıldığı güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.