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14 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2022
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14 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama!

Evde bakım maaşı yattı mı? Haziran ayının ortalarına doğru gelmemiz ile birlikte gözler evde bakım yardımı ödemelerine çevrildi. Bu kapsamda günün en çok merak edilenleri arasında ödemelerin hangi illere yattığı oldu. Belirli şartları taşıyan bakıma muhtaç kişiler için her ay verilen ödemelerin detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, 14 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

14 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli şartları taşıyan kişilere evde bakım yardımı ödemeleri yapılıyor. Her ayın ortasında gündeme gelen evde bakım yardımı ödemelerinin detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, 14 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

14 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, evde bakım yardımı ödemeleri henüz yatmadı. Söz konusu ödemeler, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. 2022 Haziran ayı desteklemeleri başladığında, ödemelerin yapıldığı güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR?

2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımı 2.354 TL olarak ödenecek. 6 aylık enflasyon verisine göre bu tutar Temmuz ayında artacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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