İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 4D'li taşeron 3. tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?
İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlave tediye ödemeleri ile ilgili açıklama ocak ayında Resmi Gazete’de yer aldı. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 4D'li taşeron 3. tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?
İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 4D'li taşeron 3. tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tediye ödemeleri Nisan ayında ayında ikinci taksit olarak hesaplara yattı. Gözler 3. taksit ödemelerinin yatacağı tarihe çevrildi. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 4D'li taşeron 3. tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?
İŞÇİ İKRAMİYELERİ (TEDİYE) NE ZAMAN YATACAK?
Yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan 13 günlük ikramiyeler 29 Nisan'da yatırıldı. İkramiyeler her yıl 52 gün üzerinden alınıyor. 3. taksit için ödeme tarihi 23 Aralık olarak belirlendi.
İŞÇİYE 26 GÜNLÜK BİR ÖDEME DAHA YAPILACAK
Kamu işçilerine ayrıca, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılacak. Bu ödemenin takvimi de Temmuz'da belirlenecek. Ödemeler maaşa göre değişecek.
İŞÇİYE İKRAMİYE (TEDİYE) ÖDEMESİNDE KİM, NE KADAR ALACAK?
Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673, net 6 bin 200 lira ödeme yapılırken, 13 günlük ödeme net bin 550 lira olacak. Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme bin 550 lira olacak. Maaşı brüt 7 bin 500 lira olan işçiye ise bu yıl toplam 9 bin 293, bu ay 13 günlük ödeme olarak 2 bin 323 lira verilecek.
ÖDEME TARİHLERİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlenmişti.
Karara göre, 2022'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta ödenmişti. Diğer yarısı ise 29 Nisan'da ödenecek. Söz konusu işçilerden, maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık tarihinde verilecek.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 4D'li taşeron 3. tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?
- Son dakika: AK Parti MKYK toplantısı | Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
- Öğretmen atama takvimi 2022: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları hangi ay olacak?
- Bekçilik sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? EGM PA bekçilik sınav yerleri açıklandı mı?
- Babalar Günü ne zaman, ayın kaçına denk geliyor? 2022 Babalar Günü alınabilecek hediyeler neler? En güzel hediye fikirleri
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Haziran ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
- Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Ufka Yolculuk 2. Aşama sonuçları saat kaçta belli olacak?
- KPSS 2022/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman?
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci yerleştirme ne zaman yapılacak?
- Marcelo'dan beklenen açıklama: Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Marcelo kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar...
- Benzine indirim son dakika: Benzin indirimi ne kadar, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları...
- %39.67 zam kesinleşti! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum...