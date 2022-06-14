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İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 4D'li taşeron 3. tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2022
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İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 4D’li taşeron 3. tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlave tediye ödemeleri ile ilgili açıklama ocak ayında Resmi Gazete’de yer aldı. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 4D'li taşeron 3. tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 4D'li taşeron 3. tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tediye ödemeleri Nisan ayında ayında ikinci taksit olarak hesaplara yattı. Gözler 3. taksit ödemelerinin yatacağı tarihe çevrildi. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 4D'li taşeron 3. tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

İŞÇİ İKRAMİYELERİ (TEDİYE) NE ZAMAN YATACAK?

Yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan 13 günlük ikramiyeler 29 Nisan'da yatırıldı. İkramiyeler her yıl 52 gün üzerinden alınıyor. 3. taksit için ödeme tarihi 23 Aralık olarak belirlendi.

İŞÇİYE 26 GÜNLÜK BİR ÖDEME DAHA YAPILACAK

Kamu işçilerine ayrıca, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılacak. Bu ödemenin takvimi de Temmuz'da belirlenecek. Ödemeler maaşa göre değişecek.

İŞÇİYE İKRAMİYE (TEDİYE) ÖDEMESİNDE KİM, NE KADAR ALACAK?

Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673, net 6 bin 200 lira ödeme yapılırken, 13 günlük ödeme net bin 550 lira olacak. Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme bin 550 lira olacak. Maaşı brüt 7 bin 500 lira olan işçiye ise bu yıl toplam 9 bin 293, bu ay 13 günlük ödeme olarak 2 bin 323 lira verilecek.

ÖDEME TARİHLERİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlenmişti.

Karara göre, 2022'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta ödenmişti. Diğer yarısı ise 29 Nisan'da ödenecek. Söz konusu işçilerden, maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık tarihinde verilecek.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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