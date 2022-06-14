Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan KOBİ açıklaması! Yapılmamışı yaptık

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Turkcell işbirliğinde düzenlenen "İnovasyonla Yerli Üretim ve KOBİ'lerin Gücü" dijital etkinliği video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu katıldı.

Bakan Varank burada yaptığı konuşmasında, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı ile yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesine destek verildiğini hatırlatarak, "Bakınız biz burada daha önce yapılmamışı yaptık. Yatırım yapılacak ürün için müstakbel yatırımcılarımızı yormadan tek bir pencereden işlemlerini bitiriyoruz. Fikirden ürüne kadar her aşamada yatırımcıyı biz yönlendiriyoruz" diye konuştu.