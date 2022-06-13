TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ucuz konut başvuruları başladı mı?
TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5-20 yıl vadeyle şehit aileleri, alt gelir, emekli vatandaşları konut sahibi yapan TOKİ'nin yeni konut projesi merakla bekleniyor. 81 ilde gerçekleştirilecek yeni konutlar için detaylar merak ediliyor. Peki, TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ucuz konut başvuruları başladı mı?
TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ucuz konut başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 81 ilde gerçekleştirilecek yeni konut projesi için detaylar belli oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli ve emeklileri yakından ilgilendiren yeni konut projesi için tarih verdi. Peki, TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ucuz konut başvuruları başladı mı?
Aidat öder gibi gibi düşük taksitlerle ev sahibi olmasını sağlayacak proje, Başkan Erdoğan tarafından ağustos ayında açıklanacak.
Yıllık ortalama yüzde 7-9 arasında olan TOKİ payını yüzde 14'e çıkardıklarını belirten Kurum, "İlk defa 1 yılda 100 bin konut projesini TOKİ yapmıştır. Normalde 40-50 bin yapardı her yıl. 100 bin konut projesi yaparak TOKİ'nin sektördeki konut payı oranını yüzde 14'e çıkarmış olduk."
"Bunu vatandaşlarımızın fiyat artışlardan etkilenmemesi için, alt gelir grubu vatandaşlarımız konut sahibi olsun diye yaptık. Bugün geldiğimiz rakam 1 milyon 137 bin. Bu, dünyanın hiçbir yerinde yok. 20 yılda hiçbir ülke bu kadar konut yaparak vatandaşına teslim etmemiş" dedi.
81 İLDE HAYATA GEÇECEK
TOKİ eliyle aynı projeyi bu yıl da yapacaklarını hatırlatan Kurum, "Bu projeyi Sayın Cumhurbaşkanımız ağustos ayında milletimizle paylaşacak. 81 ilde vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu, konut fiyat artışının daha fazla görüldüğü illerde bu projeyi gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız aidat öder gibi düşük taksitlerle ev sahibi olabilecekler.
Bu projeye istihdamı artırmak amacıyla küçük ve orta ölçekli sanayicimize destek olacak bir projeyi de ekliyoruz. Küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerini yaparak, sosyal konut uygulamasında olduğu gibi düşük peşinatlarla, düşük taksitlerle vatandaşlarımızın bu işletmelerimize sahip olmalarının önünü açmış olacağız. 81 ilde bu uygulamayı yapacağız" ifadelerini kullandı.
Kurum, ihtiyaç olan tüm şehirlerde projeyi yapacaklarını belirterek, "Aynı sosyal konut projesinde olduğu gibi alanları belirleyeceğiz. Bu alanlar üzerinden vatandaşlarımızın taleplerini alacağız. Belirlenen şartlara uyan vatandaşlarımız başvuracaklar."
"Talep bizim belirlediğimiz sayı ve miktardan fazlaysa sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekeceğiz. Vatandaşlarımız satış ve devir kısıtlamasıyla arsa temin edecekler ve buralara ev yapabilecekler, ev sahibi olmalarına destek olmuş olacağız" diye konuştu.
MALİYETLERDE % 60 DESTEK
Bakan Kurum, hazine arazilerinin kendi evini yapmak isteyenlere satışına ilişkin proje üzerinde de 2 aydır çalıştıklarını belirterek, "Pandemi sürecinde 'şehrin çeperinde tek katlı, az katlı ev yapayım' taleplerini gördük. Hem bu talepleri karşılamak hem de konut fiyatlarını düşürebilmek amacıyla bunu yapacağız."
"Bu alanları vatandaşlarımızın planlarını, altyapılarını hazırlayarak uygun bedellerde almasını temin etmiş olacağız. Bu sayede konut maliyetlerinde yüzde 50- 60'a varan bir desteği sağlamış olacağız" dedi.
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