TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ucuz konut başvuruları başladı mı?

Bu projeye istihdamı artırmak amacıyla küçük ve orta ölçekli sanayicimize destek olacak bir projeyi de ekliyoruz. Küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerini yaparak, sosyal konut uygulamasında olduğu gibi düşük peşinatlarla, düşük taksitlerle vatandaşlarımızın bu işletmelerimize sahip olmalarının önünü açmış olacağız. 81 ilde bu uygulamayı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kurum, ihtiyaç olan tüm şehirlerde projeyi yapacaklarını belirterek, "Aynı sosyal konut projesinde olduğu gibi alanları belirleyeceğiz. Bu alanlar üzerinden vatandaşlarımızın taleplerini alacağız. Belirlenen şartlara uyan vatandaşlarımız başvuracaklar."