Son dakika: Merkez Bankası’ndan TL reeskont kararı: Faizi düşürdü! Reeskont kredisi nedir?

TL REESKONT KREDİSİ İÇİN FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Buna göre Türk Lirası reeskont faizleri, 90 gün vadeye kadar politika faizinin 300 baz puan, 91-180 gün için 200 baz puan, 181-720 gün için ise 100 baz puan altında olacak.