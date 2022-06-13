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Son dakika: Merkez Bankası'ndan TL reeskont kararı: Faizi düşürdü! Reeskont kredisi nedir?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.06.2022 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022
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Son dakika: Merkez Bankası’ndan TL reeskont kararı: Faizi düşürdü! Reeskont kredisi nedir?

Son dakika haberi... Merkez Bankası TL reeskont kredisi için faizi düşürdü. Buna göre TL reeskont faizleri, 90 gün vadeye kadar politika faizinin 300 baz puan, 91-180 gün için 200 baz puan, 181-720 gün için 100 baz puan altında olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) ihracatçıya faiz indirimi uygulaması gündeme geldi. Merkez Bankası, ihracatçılara kullandırdığı reeskont kredilerinde vadeyi uzatıp, faizleri azalttı.

İHRACATÇI FİRMALAR TAAHHÜTTE BULUNACAK

İhracatçı firmalar, gelirlerinin yüzde 40'ını TCMB'ye, yüzde 30'unu bir bankaya satmayı ve satışı müteakip 1 ay süreyle döviz almamayı taahhüt edecek.

VADE 360 GÜN OLACAK

TL reeskont kredisinin azami vadesinin 360 gün, savunma sanayii için 720 gün olacağı bildirildi.

TL REESKONT KREDİSİ İÇİN FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Buna göre Türk Lirası reeskont faizleri, 90 gün vadeye kadar politika faizinin 300 baz puan, 91-180 gün için 200 baz puan, 181-720 gün için ise 100 baz puan altında olacak.

REESKONT KREDİSİ NEDİR?

Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalarımız için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde, bankaya tanınan limit çerçevesinde kullandırılan TL/Döviz kredisi programıdır.

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