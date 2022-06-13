Son dakika: Sanayide çarklar dönüyor! Sanayi üretim verisi beklentilerin üzerinde

Sanayi üretimi yıllık %10,8 arttı



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %11,9 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,4 azaldı.



Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Nisan 2022