13 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Sanayide çarklar dönüyor! Sanayi üretim verisi beklentilerin üzerinde

Son dakika: Sanayide çarklar dönüyor! Sanayi üretim verisi beklentilerin üzerinde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.06.2022 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Sanayide çarklar dönüyor! Sanayi üretim verisi beklentilerin üzerinde

Son dakika haberleri.... Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti. 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %11,9 arttı.

Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti.

Sanayi üretimi yıllık %10,8 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %11,9 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,4 azaldı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Nisan 2022

Sanayi üretimi aylık aynı kaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,3 azaldı.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Nisan 2022

Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Nisan 2022

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA