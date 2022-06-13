Fed toplantısı ne zaman? 2022 Haziran Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı FED faiz kararı ne olur?
FED toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler Fed toplantısına çevrildi. Fed faiz kararı sonrası petrol ve altın fiyatlarında nasıl bir hareketlilik olacağı merak ediliyor. Peki, Fed toplantısı ne zaman? 2022 Haziran Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı FED faiz kararı ne olur? İşte son gelişmeler...
Fed toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran ayı toplantı takvimi belli oldu. Bir önceki toplantıdan 50 baz puan artışına giden Fed'in haziran ayı toplantısından çıkacak sonuçlar merak ediliyor. Son toplantının ardından Fed'in politika faizi yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseldi. Peki, Fed toplantısı ne zaman? 2022 Haziran Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı FED faiz kararı ne olur? İşte cevaplar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED'in gelecek toplantısı 14-15 Haziran tarihlerinde yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Jerome Powell, 15 Haziran'da faiz kararının açıklayacak.
FED FAİZ KARARI NE OLUR?
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomide çok önemli rol oynayacak jeopolitik gelişmeler olduğunu, ekonominin yumuşak bir iniş yapıp yapamayacağının kontrol edemedikleri faktörlere bağlı olabileceğini ifade etti.
Powell, bir radyo programında verdiği röportajda, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve bunu kontrol altına alacak araçlara sahip olduklarını söyledi. Birçok ülkenin merkez bankası yetkililerinin aynı türden sorunlarla karşı karşıya olduğuna işaret eden Powell, "Dünyanın dört bir yanında küresel ekonomiler bir dizi enflasyonist şoktan etkilendi." değerlendirmesinde bulundu.
"İŞLER BEKLENENDEN KÖTÜYE GİDERSE DAHA FAZLASINI YAPMAYA HAZIRIZ"
Powell, enflasyonu yüzde 2'ye düşürme sürecinin biraz sancılı olacağını belirterek, yüksek enflasyonla mücadele etmemenin ve yerleşmesine izin vermenin daha acı verici olduğunu aktardı.
Yüksek enflasyona izin vermenin çok daha derin bir gerileme anlamına geleceğini anlatan Powell, para politikası yapmak için çok zorlu bir ortam olduğunu düşündüğünü aktardı.
Powell, hedeflerinin ekonomiyi resesyona sokmadan ve iş gücü piyasasını güçlü tutarak enflasyonu tekrar yüzde 2'ye çekmek olduğunu dile getirdi. Jerome Powell, "Bence gerçekten yapamayacağımız tek şey fiyat istikrarını yeniden sağlamakta başarısız olmak." dedi.
Bankanın gelecek iki toplantısında 50 baz puanlık ek faiz artırımlarının yapılmasının uygun olacağını düşündüklerini yineleyen Powell, işler beklenenden daha iyi giderse daha azını, daha kötü giderse daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını vurguladı.
"YUMUŞAK İNİŞ KOLAY OLMAYACAK"
Powell, ekonomide "yumuşak inişin" iş gücü piyasasını güçlü tutarken yüzde 2'lik enflasyona geri dönüş olduğunu belirterek, "Birkaç nedenden dolayı bunu hemen başarmak oldukça zor. Birincisi işsizlik çok düşük, iş gücü piyasası aşırı derecede sıkı ve enflasyon çok yüksek. Bu yüzden zor olacak, kolay olmayacak. Yine de oraya gitmemiz için yollar olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.
Powell, ekonomide çok önemli bir rol oynayacak dünya çapında jeopolitik gelişmeler olduğuna işaret ederek, "Yumuşak bir iniş yapıp yapamayacağımız, aslında kontrol etmediğimiz faktörlere bağlı olabilir." diye konuştu.
Geçmişe yönelik değerlendirmede de bulunan Powell, "Oranları biraz daha erken yükseltmemiz muhtemelen bizim için daha iyi olurdu." dedi.
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