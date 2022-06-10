Türkiye, uçuş verilerinde pandemi öncesi istatistiklerinin yüzde 89’una ulaşarak Avrupa'yı geride bıraktı
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL)’nın 2-8 Haziran haftasına ilişkin yayınladığı detaylı değerlendirme raporuna göre Türkiye, günlük ortalama 3 bin 6 uçuşla pandemi öncesi istatistiklerinin yüzde 89’una ulaştı. Bu ortalamayla Türkiye, yüzde 85 olarak gerçekleşen Avrupa ortalamasını da geride bıraktı.
Bahsi geçen tarih aralığında Türkiye'de günlük ortalama 3 bin 6 uçuş gerçekleştirildi. Avrupa genelinde ise aynı döneme ait günlük ortalama 29 bin 27 uçuş ile 2019 yılına ait seviyenin yüzde 85'ine ulaştı.
TÜRKİYE, AVRUPA ORTALAMASINI GERİDE BIRAKTI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM)'nün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada uçuş rakamlarına yer verilerek, "EUROCONTROL tarafından 09 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Geniş Değerlendirme Raporu'nda yer alan 02-08 Haziran dönemi ülkemize ait hava trafik istatistiklerine göre; Türkiye, günlük ortalama üç bin 6 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında altıncı sırada yer almıştır. Bu ortalama ile Pandemi öncesi istatistiklerin yüzde 89'una ulaşılmıştır. Avrupa genelinde ise aynı döneme ait günlük ortalama 29 bin 27 uçuş ile 2019 yılına ait seviyenin yüzde 85'ine ulaşılmıştır" denildi.
İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'DA İKİNCİ SIRADA YER ALDI
Avrupa havalimanlarının yoğunluk sıralaması listesinde İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 247 uçuş ile Amsterdam Schiphol Havalimanı'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Yine İstanbul Havalimanı bu uçuş rakamıyla 2019 yılının aynı dönemini bir puanlık artışla geride bıraktı.
Ayrıca, İstanbul Havalimanı küresel çapta en yoğun 10 havalimanı içerisinde yer aldı. Antalya Havalimanı ise bir önceki haftaya göre yüzde 12'lik artışla en fazla trafik artış oranına sahip havalimanı olarak öne çıktı.
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