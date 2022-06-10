Türkiye, uçuş verilerinde pandemi öncesi istatistiklerinin yüzde 89’una ulaşarak Avrupa’yı geride bıraktı





TÜRKİYE, AVRUPA ORTALAMASINI GERİDE BIRAKTI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM)'nün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada uçuş rakamlarına yer verilerek, "EUROCONTROL tarafından 09 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Geniş Değerlendirme Raporu'nda yer alan 02-08 Haziran dönemi ülkemize ait hava trafik istatistiklerine göre; Türkiye, günlük ortalama üç bin 6 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında altıncı sırada yer almıştır. Bu ortalama ile Pandemi öncesi istatistiklerin yüzde 89'una ulaşılmıştır. Avrupa genelinde ise aynı döneme ait günlük ortalama 29 bin 27 uçuş ile 2019 yılına ait seviyenin yüzde 85'ine ulaşılmıştır" denildi.