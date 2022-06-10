Fındık fiyatları ne kadar oldu? 2022 Haziran ayı Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon fındık fiyatları ne kadar, kaç TL?
Fındık fiyatları, son günlerde yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte fındık bahçesi sahipleri tarafından yeni sezon hazırlıkları başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de 2022 fındık fiyatları oldu. Peki, fındık fiyatları ne kadar oldu? 2022 Haziran ayı Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2022 fındık fiyatları ile ilgili merak edilenler...
Fındık fiyatları 2022 ne kadar? Türkiye'de en önemli ihracat ürünü olan fındıkta sezon başlıyor. Fındık tedarikçileri ve alıcılar tarafından fındık fiyatlarının bu sene ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Karadeniz Bölgesi'nde geçim kaynağı olarak ilk sıralarda yer alan fındık hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, fındık fiyatları ne kadar oldu? 2022 Haziran ayı Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...
FINDIK FİYATLARI NE KADAR?
2021/2022 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, %50 sağlam iç fındık esasına göre;
* Giresun kalite için 27,00 TL/Kg,
* Levant kalite için 26,50 TL/Kg,
* Sivri kalite için ise 25,50 TL/Kg'dır.
İşte il il fındık alım fiyatları:
GİRESUN KALİTE NEDİR?
Giresun ilinin tamamında yetiştirilen tombul fındıklar ile az çok Giresun kalitesi özelliği taşıyan Trabzon ilinin Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı ve Akçaabat ilçelerinde yetiştirilen tombul fındıklardır. Dünyanın en üstün özellikli fındıklarıdır. Dünyadaki fındık çeşitleri içinde en yüksek oranda zar atan fındıktır.
LEVANT KALİTE NEDİR?
Giresun kalite fındığın üretim bölgesi dışında kalan bölgelerde üretilen tüm fındıklara verilen ortak isimdir. Yetiştirildiği yere göre Levant Akçakoca, Levant Ordu, Levant Trabzon ve Levant Samsun olarak isimlendirilen bu fındıklar Giresun kalite fındıklardan daha az yağ oranı içermesine rağmen diğer ülkelerde yetiştirilen fındıklardan genellikle daha yüksek yağ oranına sahip olup, tat bakımından da üstün niteliktedirler.
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