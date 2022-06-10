Fındık fiyatları 2022 ne kadar? Türkiye'de en önemli ihracat ürünü olan fındıkta sezon başlıyor. Fındık tedarikçileri ve alıcılar tarafından fındık fiyatlarının bu sene ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Karadeniz Bölgesi'nde geçim kaynağı olarak ilk sıralarda yer alan fındık hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, fındık fiyatları ne kadar oldu? 2022 Haziran ayı Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

2021/2022 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, %50 sağlam iç fındık esasına göre;

* Giresun kalite için 27,00 TL/Kg,

* Levant kalite için 26,50 TL/Kg,

* Sivri kalite için ise 25,50 TL/Kg'dır.

İşte il il fındık alım fiyatları: