Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili nedir? Bir devletin Hazinesi'nin çıkardığı bir yıldan kısa vadeli araçlardan Hazine Bonosu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Türkiye'de ise Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili'nden Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. Hazine Bonosu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili nedir? Hazine Bonosu nasıl alınır? Bankaların Hazine Bonosu faiz oranları nedir? İşte haberin detayları...

HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLİ NEDİR?

Devletin bütçe açıklarının dönemsel fınansmanını sağlamak için çıkardığı borçlanma senetlerinden; ihraç edildikleri tarihten 1 yıl ve uzun vadeli olanlara Devlet Tahvili; 1 yıldan kısa vadeli olanlara Hazine Bonosu adı verilir. İhraç, Hazine tarafından T.C.M.B. aracılığıyla ihale veya halka arz yöntemiyle yapılır.