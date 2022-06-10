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SPK'dan yeni ekonomik adımlarla ilgili açıklama: İndirime gidilmiştir

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
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SPK’dan yeni ekonomik adımlarla ilgili açıklama: İndirime gidilmiştir

Son dakika.. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni ekonomik adımları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidilmiştir." denildi. Ayrıca SPK, Hazine'nin işaret ettiği adımlar kapsamında, Borsa İstanbul nezdinde 'Emtia Pazarı' kurulduğu, altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığı bildirildi.

SPK, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan adımlar kapsamında, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirleri duyurdu.

Buna göre Kurul, Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarı'nın kurulduğunu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığını ifade etti.

Ayrıca yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurtdışından fon teminini özendirmek ve şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidildi.

SPK tarafından yapılan konuyla ilgili açıklamada, halka açık olmayan şirketlerin sadece sermaye artırımı yoluyla paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde Kurul ücretlerinde değişikliğe gidildiği aktarılarak, yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az yüzde 20'sine tekabül etmesi durumunda yüzde 50, yüzde 40'ına tekabül etmesi halinde ise yüzde 90 indirime gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu tür başvuruların öncelikli işlemlerden sayılarak ivedilikle sonuçlandırılacağı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Yurtdışında ihraç edilecek pay dışındaki sermaye piyasası araçları ihraçlarında alınacak Kurul ücretlerinde yüzde 50 indirime gidilmesine, halka açık olmayan şirketlerin yurtdışında paylarının ihraç edilmesi işlemlerinde Kurul ücreti alınmamasına karar verilmiştir."

SPK: BORSA İSTANBUL NEZDİNDE 'EMTİA PAZARI' KURULDU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın işaret ettiği adımlar kapsamında, Borsa İstanbul nezdinde 'Emtia Pazarı' kurulduğu, altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığı bildirildi.

SPK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında; Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarı kurulmuş olup, altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlanmıştır" denildi.

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