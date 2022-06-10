SPK’dan yeni ekonomik adımlarla ilgili açıklama: İndirime gidilmiştir

SPK tarafından yapılan konuyla ilgili açıklamada, halka açık olmayan şirketlerin sadece sermaye artırımı yoluyla paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde Kurul ücretlerinde değişikliğe gidildiği aktarılarak, yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az yüzde 20'sine tekabül etmesi durumunda yüzde 50, yüzde 40'ına tekabül etmesi halinde ise yüzde 90 indirime gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu tür başvuruların öncelikli işlemlerden sayılarak ivedilikle sonuçlandırılacağı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Yurtdışında ihraç edilecek pay dışındaki sermaye piyasası araçları ihraçlarında alınacak Kurul ücretlerinde yüzde 50 indirime gidilmesine, halka açık olmayan şirketlerin yurtdışında paylarının ihraç edilmesi işlemlerinde Kurul ücreti alınmamasına karar verilmiştir."

SPK: BORSA İSTANBUL NEZDİNDE 'EMTİA PAZARI' KURULDU



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın işaret ettiği adımlar kapsamında, Borsa İstanbul nezdinde 'Emtia Pazarı' kurulduğu, altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığı bildirildi.



SPK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında; Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarı kurulmuş olup, altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlanmıştır" denildi.