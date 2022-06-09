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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.06.2022
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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi...Avrupa Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi

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