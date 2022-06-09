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Bolu Valisi Erkan Kılıç tarafından Alman cam üreticisi SCHOTT’un yeni fabrikası açıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.06.2022
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Bolu Valisi Erkan Kılıç tarafından Alman cam üreticisi SCHOTT’un yeni fabrikası açıldı

Dünya genelinde 34 ülkede, 137 yıllık tecrübe, 16 bin 500 çalışan ve 40 fabrikasıyla faaliyet gösteren cam şirketi SCHOTT, Türkiye'ye yatırımlarına devam edecek.

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