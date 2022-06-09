BDDK son dakika açıklaması: Tüketici kredisi vade sayısı ne kadar, kaç ay oldu? Tüketici kredisi vade sayısı düşürüldü mü, arttı mı?

Tüketici kredisi vade sayısı ne kadar, kaç ay oldu? Tüketici kredisi vade sayısı düşürüldü mü, arttı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi. Kredi kartı asgari ödemeleri yüzde 20 ve yüzde 40 ile sınırlandırıldı. Peki, Tüketici kredisi vade sayısı ne kadar, kaç ay oldu? Tüketici kredisi vade sayısı düşürüldü mü, arttı mı?