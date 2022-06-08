Yeni kira düzenlemesi ne zaman başlayacak? 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar uygulanacak? SON DAKİKA HABERLER

Yeni kira düzenlemesi ne zaman başlayacak? Konut kiralarında 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek şartıyla artış yapılacak. Bu gelişmelerin ardından gözler yeni kira düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarihe çevrildi. Peki, yeni kira düzenlemesi ne zaman başlayacak? 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar uygulanacak? İşte haberin detayları...

KİRA ARTIŞINDA SABİT ORAN KAÇ OLDU?

1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini söyledi. Bunun üzerindeki artışlar geçerli olmayacak. Borçlar Kanunu'nda yapılacak geçiçi düzenleme 1 yıllık süreyi kapsayacak.