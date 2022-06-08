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Yeni kira düzenlemesi ne zaman başlayacak? 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar uygulanacak? SON DAKİKA HABERLER

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2022
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Yeni kira düzenlemesi ne zaman başlayacak? 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar uygulanacak? SON DAKİKA HABERLER

Yeni kira düzenlemesi ne zaman başlayacak? Adalet Bakanı Bozdağ, yeni kira düzenlenmesini açıkladı. Son dakika olarak duyurulan kira düzenlemesinin ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Kira sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, yeni düzenlemenin hangi tarihte başlayacağını merak ederek konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, yeni kira düzenlemesi ne zaman başlayacak? 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar uygulanacak? İşte cevaplar...

Yeni kira düzenlemesi ne zaman başlayacak? Konut kiralarında 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek şartıyla artış yapılacak. Bu gelişmelerin ardından gözler yeni kira düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarihe çevrildi. Peki, yeni kira düzenlemesi ne zaman başlayacak? 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar uygulanacak? İşte haberin detayları...

KİRA ARTIŞINDA SABİT ORAN KAÇ OLDU?

1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini söyledi. Bunun üzerindeki artışlar geçerli olmayacak. Borçlar Kanunu'nda yapılacak geçiçi düzenleme 1 yıllık süreyi kapsayacak.

YENİ KİRA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, birkaç gün içerisinde kira düzenlemesinin hangi tarihten itibaren geçerli olacağının açıklanması bekleniyor.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

3 Mayıs'ta açıklanan enflasyon oranının ardından yeni kira düzenlemesi öncesi TÜFE'ye göre belirlenen kira artış oranı %39,33 olarak belirlenmişti. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.

ADALET BAKANI BOZDAĞ AÇIKALDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konut kira düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, yeni kira düzenlemesini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Adalet Bakanlığı olarak beraber çalışma yaptıklarını hatırlatan Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonunda bugün Borçlar Kanunu'na geçici madde eklenmesinin söz konusu olacağını belirtti.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek.

AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor.

Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik.

Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur."

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