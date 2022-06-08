8 Haziran dolar yorumları: Dolar ne zaman düşer? Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL?

Osmanlı Yatırım: Dolar/TL tarafında alıcılı bir seyir olduğu görülüyor. Önceki işlem gününde 16.8515 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.54 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 85.35 seviyesinde iken momentumu 105.77 seviyesinde. Gün içi aşağı yönlü hareketlerde 16.8279 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 16.7844, 16.7172 ve 16.6737 destekleri önemli hale gelebilir. Olası yükselişlerde ise 16.8951, 16.9386 ve 17.0058 direnç seviyeleri olarak izlenecektir.

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