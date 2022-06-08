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8 Haziran dolar yorumları: Dolar ne zaman düşer? Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2022
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8 Haziran dolar yorumları: Dolar ne zaman düşer? Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL?

Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik sonrası yatırımclar fiyatlardaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Doların satış fiyatı dünkü kapanışta 16,7410 liradan işlem gördükten sonra, yeni güne 16,9110 liradan başladı. Gün içerisinde 17.1829 liraya yükselen dolar kurundaki seyrin nasıl devam edeceği merak ediliyor. Peki, dolar ne zaman düşer? Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL? İşte 8 Haziran dolar yorumları...

Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Döviz kurunda yaşanan hareketlilik sonrası güncel dolar yorumları araştırılmaya başlandı. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, güne yükselişle 17,09 seviyelerinde başladı. Dolar kurunun 17 lira üzerine çıkmasının ardından fiyatlardaki son durum merak ediliyor. Peki, dolar ne zaman düşer? Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL? İşte 8 Haziran dolar yorumları...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

İşte güncel dolar kuru:

DOLAR YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Dolar endeksi, dün iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 102,3'ün altına inse de bugün yeniden 102,6 seviyelerine çıktı. Avro/dolar paritesi de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 1,0690'dan işlem görüyor.

Anaslitler, enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerin yeniden şekillenmesi açısından önemli verilerin açıklanacağı haftanın ikinci yarısında piyasalarda oynaklığın sürdüğünü söyledi. Tahvil piyasalarında yeniden satışların hızlandığını ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3,01'e kadar yükseldiğini belirten analistler, tüm bu gelişmelerle küresel ölçekte dolara olan talebin de güçlü kaldığını ifade etti.

İşte 8 Haziran güncel dolar yorumları:

Şeker Yatırım: USD/TRY yükselişine devam ederek 16.7344'ten günü sonlandırırken, bu sabah saatlerinde 16.90'ın üzerinde seyrediyor. Ons altın ise 11 dolarlık yükselişle 1851 dolar düzeyinden kapanış gerçekleştirdi. Dün açıklanan verilere göre İngiltere hizmet PMI, beklentiler kadar kötü gelmeyerek 53.4 seviyesine indi. Öte yandan Hindistan Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artışla %4.90 seviyesine çıkardı.

Günü yükselişle tamamlayan Dolar/TL kapanışını 16.7344 seviyesinden gerçekleştirdi. Alıcılı seyrini sürdürebilecek olan Dolar/TL kurunun 16.90 üzerindeki fiyatlamalarında 17 seviyesi direnç oluşturabilir. Olası geri çekilmelerde ise 16.6553 desteğine kadar geri çekilmeler olabilir. 16.4847 ise ikinci destek noktası olarak takip edilebilir.

Vakıf Yatırım: Dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareket sürüyor. Kısa vadede 16.50 altında kapanış görmediğimiz sürece yukarı yönlü oynaklık riskinin devam edebileceğini düşünüyoruz. 17.00-17.15 olası yukarı hareketlerde direnç seviyeleri iken, 16.00-15.85 aşağıda diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Osmanlı Yatırım: Dolar/TL tarafında alıcılı bir seyir olduğu görülüyor. Önceki işlem gününde 16.8515 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.54 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 85.35 seviyesinde iken momentumu 105.77 seviyesinde. Gün içi aşağı yönlü hareketlerde 16.8279 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 16.7844, 16.7172 ve 16.6737 destekleri önemli hale gelebilir. Olası yükselişlerde ise 16.8951, 16.9386 ve 17.0058 direnç seviyeleri olarak izlenecektir.

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