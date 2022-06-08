Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları artırıldı
Rize Valiliği, Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan yapılacak seferlerin artırıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Rize-Artvin Havalimanına haftanın 7 günü günde 2 sefer düzenlenecektir" denildi.
Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Rize-Artvin Havalimanı'na haftanın iki günü tek sefer düzenlendiği hatırlatıldı.
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