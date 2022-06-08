Bodrum’a 2 dev yolcu gemisi geldi! Yolcularını alıp Yunanistan’a geçecek

Bahama bayraklı 179 metre boyundaki Seabourn Encore, Çeşme Limanı'ndan Bodrum'a gitti. Çoğunlukla Amerikalı ve İngiliz 206 yolcu, 407 personel olan gemiden inenler, gümrük işlemlerinin akabinde Bodrum ilçe merkezinde hem tarihi hem de turistik yerleri gezdi.