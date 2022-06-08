Bodrum’a 2 dev yolcu gemisi geldi! Yolcularını alıp Yunanistan'a geçecek
Muğla Bodrum’a gelen 179 metre boyundaki Seabourn Encore adlı yolcu gemisi, ilçeye 206 yolcu getirdi. Bodrum’a yolcusuz gelen Blue Sapphire de ilk yolcularını Bodrum’dan alıp Yunan adalarına doğru yola koyulacak.
Bahama bayraklı 179 metre boyundaki Seabourn Encore, Çeşme Limanı'ndan Bodrum'a gitti. Çoğunlukla Amerikalı ve İngiliz 206 yolcu, 407 personel olan gemiden inenler, gümrük işlemlerinin akabinde Bodrum ilçe merkezinde hem tarihi hem de turistik yerleri gezdi.
Bazıları da deniz kum ve güneşin keyfini sürdü. Dev yolcu gemisi, gece saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Adası'na hareket edecek.
BODRUM'DAN YOLCULARINI ALIP YUNANİSTAN'A GEÇECEK
Öte yandan, ilçeye Bahama bayraklı 175 metre boyundaki Blue Sapphire isimli kruvaziyer yolcusuz olarak geldi.
Antalya Limanı'ndan gelen gemi, 10 Haziran saat 14.00'te Yunanistan'ın Santorini Limanı'na hareket edecek. 600 yolcu kapasiteli gemi, ilk yolcularını Bodrum'dan alacak. Gemi içinde 409 personel bulunduğu öğrenildi.
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