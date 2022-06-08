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THY'den "bagaj taşıma hakları" ile ilgili açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
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THY’den bagaj taşıma hakları ile ilgili açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Türk Hava Yolları (THY), yolcuların bagaj haklarının kaldırıldığına dair haberlere yanıt geldi. THY açıklamasında "Bazı haber mecralarında yayınlanan 'THY bagaj haklarını kaldırdı' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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