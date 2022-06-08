3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı meslek meslek tabloyu duyurdu
Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında müjdesini verdiği 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları ile emekli aylığı ve ikramiyelerinde oluşturacağı farklara ilişkin tabloyu yayımladı. Birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek. Peki, hangi meslekten kimler ne kadar para alacak? Mevcut durum, yeni durum ve aradaki ücret farkı ne kadar? Detaylar haberimizde…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan SON DAKİKA açıklamasına göre düzenleme, kamu görevlilerinin çalışma sistemindeki sorunların giderilmesi ve adalet duygusunun pekiştirilmesi amacıyla hazırlandı.
Söz konusu düzenleme, 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayacak şekilde tasarlandı.
Düzenlemeyle ek gösterge sistemi, memurların kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek.
Ek gösterge, 2008 öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini esaslı olarak etkileyecek.
TÜM MEMURLARIN EK GÖSTERGELERİNE 600 PUAN EKLENECEK
Düzenlemeyle, birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.
Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin ek göstergeleri de 3600'e çıkarılacak.
Daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.
Kamudaki fonksiyonel hiyerarşinin bozulmamasını temin etmek amacıyla genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e, il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerinin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e yükseltilecek.
Kamu bürokrasisindeki hiyerarşi ve adalet gözetilerek ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak ve kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı bir şekilde artacak.
EMEKLİ İKRAMİYELERİNDEKİ ARTIŞ 50 BİN LİRAYI BULACAK
Ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığı 1234-1391 lira, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500-50 bin 150 lira arasında artacak.
Birinci derece ve 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5 bin 627 liradan 6 bin 861 liraya, emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 liradan 247 bin 408 liraya yükselecek. Böylece söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri yüzde 22 artacak.
Polisler de yüzde 22'lik artıştan yararlanacak ve emekli aylıkları 5 bin 727 liradan 6 bin 961 liraya, emekli ikramiyeleri ise 202 bin 909 liradan 247 bin 408 liraya ulaşacak.
2200 ek göstergeli, 4 yıllık yükseköğrenim mezunu hemşire ve din görevlileri ise yüzde 25 artışla emekli aylıklarında 1391 lira, emekli ikramiyelerinde 50 bin 150 lira ilave ödeme alacak.
Ek gösterge artışlarına bağlı olarak emekli aylıklarında oluşan artışlar, emekli devlet memurlarının aylıklarına da yansıyacak.
Ek gösterge artışına bağlı olarak yükselecek emekli aylığı ve emekli ikramiyesi tutarları, yürürlükteki katsayılara göre hesaplandı. Emekli aylığı ve ikramiyeleri, gelecek ay ve 2023'ün ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zamla daha da artacak.
Meslek gruplarının ek gösterge artışına yönelik düzenlemeler 1994'ten bu yana sınırlı kalmıştı.
Öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3000'den 3600'e yükseltilmesi sözü verilmesine karşın düzenlemenin kapsamı tüm memurları içerecek şekilde genişletildi.
EMEKLİ AYLIĞI VE İKRAMİYELERİNDEKİ FARKLAR TABLODA GÖSTERİLDİ
Bakanlık, birinci derece ve 30 yıl hizmeti olan devlet memurlarını esas alarak ek gösterge artışının bazı unvanların emekli aylık ve ikramiyelerine etkisine ilişkin tablo da hazırladı.
|UNVAN
|MEVCUT DURUM
|YENİ DURUM
|FARK
|EK GÖSTERGE
|EMEKLİ AYLIĞI (₺)
|EMEKLİ İKRAMİYESİ (₺)
|EK GÖSTERGE
|EMEKLİ AYLIĞI (₺)
|EMEKLİ İKRAMİYESİ (₺)
|EMEKLİ AYLIĞI FARKI (₺)
|EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKI (₺)
|VALİ
|7600
|16.049
|322.632
|7800
|16.088
|324.045
|39
|1.413
|GENEL MÜDÜR
|6400
|14.217
|300.736
|7000
|14.335
|304.974
|118
|4.238
|1. SINIF MÜLKİ İDARE AMİRİ
|5800
|11.582
|276.368
|6400
|11.700
|280.606
|118
|4.238
|MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANI
|4800
|10.407
|269.304
|5400
|10.525
|273.542
|118
|4.238
|GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
|3600
|9.800
|247.408
|4400
|9.956
|253.059
|156
|5.651
|DAİRE BAŞKANI
|3600
|9.310
|247.408
|4200
|9.428
|251.646
|118
|4.238
|KARİYER UZMAN
|3600
|9.310
|247.408
|4200
|9.428
|251.646
|118
|4.238
|MÜHENDİS
|3600
|6.861
|247.408
|4200
|6.979
|251.646
|118
|4.238
|AVUKAT
|3000
|5.627
|202.909
|3600
|6.861
|247.408
|1.234
|44.499
|BEKÇİ
|3000
|5.727
|202.909
|3600
|6.961
|247.408
|1.234
|44.499
|UZMAN ERBAŞ/JANDARMA
|3000
|5.727
|202.909
|3600
|6.961
|247.408
|1.234
|44.499
|TEKNİK HİZMETLER (MAT., İST. VS)
|3000
|5.627
|202.909
|3600
|6.861
|247.408
|1.234
|44.499
|ÖĞRETMEN
|3000
|5.627
|202.909
|3600
|6.861
|247.408
|1.234
|44.499
|POLİS
|3000
|5.727
|202.909
|3600
|6.961
|247.408
|1.234
|44.499
|HEMŞİRE (ALANINDA 4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU)
|3000
|5.627
|202.909
|3600
|6.861
|247.408
|1.234
|44.499
|DİN GÖR.(ALANINDA 4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU)
|3000
|5.627
|202.909
|3600
|6.861
|247.408
|1.234
|44.499
|HEMŞİRE (4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU)
|2200
|5.471
|197.258
|3600
|6.861
|247.408
|1.391
|50.150
|DİN GÖR. (4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU)
|2200
|5.471
|197.258
|3600
|6.861
|247.408
|1.391
|50.150
|ŞUBE MÜDÜRÜ
|2200
|5.471
|197.258
|3000
|5.627
|202.909
|156
|5.651
|İL MÜD. YRD., İLÇE MÜD.
|2200
|5.471
|197.258
|3000
|5.627
|202.909
|156
|5.651
|ŞEF
|2200
|5.471
|197.258
|2800
|5.589
|201.496
|118
|4.238
|MEMUR
|2200
|5.471
|197.258
|2800
|5.589
|201.496
|118
|4.238
|LİSE VE ALTI ÖĞRENİMLİ MEMURLAR
|1500
|4.775
|172.183
|2100
|4.893
|176.421
|118
|4.238
|NOT: 1. dereceli, 30 yıl hizmeti olan devlet memurları esas alınmıştır.
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