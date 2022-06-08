3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı meslek meslek tabloyu duyurdu

EMEKLİ İKRAMİYELERİNDEKİ ARTIŞ 50 BİN LİRAYI BULACAK

Ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığı 1234-1391 lira, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500-50 bin 150 lira arasında artacak.

Birinci derece ve 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5 bin 627 liradan 6 bin 861 liraya, emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 liradan 247 bin 408 liraya yükselecek. Böylece söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri yüzde 22 artacak.