Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? SSK, Bağkur Kurban Bayramı ikramiyeleri artacak mı, ne kadar?
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem zamlı aylıklarına kavuşacak, hem de Ramazan bayramı ikramiyelerini hesaplarında görecek. Geçen Ramazan Bayramı'nda tüm emekliler bin 100 liralık ikramiyeyi cebine koymuştu. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? SSK, Bağkur Kurban Bayramı ikramiyeleri artacak mı, ne kadar?
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? SSK, Bağkur Kurban Bayramı ikramiyeleri artacak mı, ne kadar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekliler bayramda alacakları ikramiyenin tarihi ve miktarını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? SSK, Bağkur Kurban Bayramı ikramiyeleri artacak mı, ne kadar?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri bekleniyor! 2022 Kurban bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?
İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.
2022 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
Henüz ikramiyelerin yatacağı tarih net olarak belli değil.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? SSK, Bağkur Kurban Bayramı ikramiyeleri artacak mı, ne kadar?
- Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Tivat seferleri 11 Haziran'da başlayacak
- SSK, Bağkur ve memur emeklisinin yüzü gülecek! 8.688 ile 4.465 TL arasında artacak! Enflasyon farkı ile %39,17 oran...
- MEB son dakika açıkladı! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 yılı öğretmen atama takvimi açıklandı mı?
- 6. Yargı Paketi son dakika: 6. Yargı Paketi'nde neler var? 6. Yargı Paketi maddeleri nelerdir? 24 madde...
- Lisede sınıfta kalma kalktı mı? Lise 12. sınıflar devamsızlıktan kalır mı? Ortaokulda sınıfta kalma var mı? MEB SON DAKİKA
- Asgari ücret Temmuz zammı son dakika: Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam olacak mı?
- Sosyal yardım başvuruları ne zaman başlıyor? Sosyal yardım 2022 başvuruları başladı mı?
- Son dakika: Başkan Erdoğan davet etmişti! Venezuela Devlet Başkanı Maduro Türkiye'ye geliyor
- ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
- Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Türkiye bu olayı konuşmuştu
- LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi! 2022 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak?