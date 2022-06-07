Evlenene devlet desteği artıyor! 2 bin lira aylık alana 48 bin liralık destek | Kimler yararlanabiliyor?
Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonu başlarken, Sosyal Güvenlik Kurumu "evlilik ikramiyesi, ödeneği" ile gençlerin evlilik hazırlıklarının kolaylaştırıldığını duyurdu. Vatandaşlar evlilik yardımının detaylarını merak ederken, Kim ne kadar alabilir?, Evlilik desteğinde yaş sınırı bulunuyor mu? Bağ-Kur'lular da destekten yararlanabiliyor mu? gibi soruların detayı da belli oldu.
Temmuz ayında memur, emeklilerle birlikte dul ve yetim aylıkları artacak. Bu artışla birlikte evlilik ödeneği de yükselecek. Örneğin SSK'lı olarak aylık 2 bin lira yetim aylığı alanlara (iki yıllık aylık kadar) 48 bin lira evlenme desteği verilecek.
AYLIĞIN 24 KATI ÖDENİYOR
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Evlilik ödeneği çiftlerin ev eşyaları, düğün masrafları için ekonomik destek amacıyla ödeniyor. SGK sosyal medya hesabından evlenecek gençlere bu destekten yararlanmaları çağrısında bulundu. Kurum, dul, yetim aylığı alanlara evlenmeleri halinde verilen evlilik ödeneği için e-devletten başvuru yapılabileceğini bildirdi. Evlilik ödeneğinde sigorta kolu ve yaş sınırı bulunmuyor. Evlenme ödeneğinden sadece SSK, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar değil Bağ-Kurlular da yararlanabiliyor. 4A ve 4B sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar aylığının 24 katı, 4C sigorta kolundan aylık alanlar da 12 katı üzerinden evlenme ödeneği alabiliyor.
2022 DÜĞÜN DESTEKLERİ
SGK ile birlikte sosyal yardımlaşma vakıflarının yanı sıra belediyeler de evlenen gençlere destek de bulunuyor. Sosyal yardım başvuruları e-devlet üzerinden yapılırken, geliri düşük vatandaşlara düzenli ve tek seferlik ödemeler gerçekleştiriliyor. SGK, yetim aylığı alan genç kızların evlenmesi durumunda toplu çeyiz parası ödemesi yapıyor. Bugüne kadar evlenme yardımı almayanlar 5 yıllık süre için geriye dönük ödeme için başvuruda bulunabiliyor.
BAĞ-KUR'LULAR DA ALABİLİR
Evlenme ödeneğinden sadece Emekli Sandığı, SSK'dan değil Bağ-Kur'dan yetim aylığı alanlar da yararlanabiliyor. Evlilik parası anne ya da babadan alınan gelir, aylığın iki yılık toplamının peşin ödenmesi anlamına geliyor. Dul olup yeniden evlenenler ise ikinci defa bu ödenekten yararlanamıyor. Boşanma durumunda anne ya da babadan yeniden gelir, aylık almak için iki yıllık sürenin dolması gerekiyor. Eşin vefatı durumunda aylık bağlanması için çeyiz parasının bitiş süresi beklenmiyor. Evlenme ödeneğinin beş yıl içinde talep edilmemesi halinde hak düşüyor. Çalışan kadınlar evlilik yardımından yararlanamıyor. Nikah tazeleyen, ikinci defa evlenen bu imkândan yararlanamıyor. Evlenme yardımları gelir vergisinden istisna olup vergiye tabi tutulmuyor. Evlilik ikramiyesi cenaze ödeneği alınmasında engel teşkil etmiyor.
YAŞ SINIRI BULUNMUYOR
Evlilik yardımında herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. İkramiye hakkı bulunanlar ilk evliliğini 45 yaşında da yapsa alma hakkı var. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde bu sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmıyor. Bu durumda olanlar 60 genel sağlık sigortalısı sayılıyor. Evlenme ve ikramiyeden yararlanma durumunda diğer hak sahiplerinin aylık ya da gelirleri yeniden hesaplanıyor. Örneğin iki kız kardeş anne ya da babasından yetim aylığı alıyorsa birinin ikramiye alması durumunda öbürünün aylığı artıyor.
KİM NE KADAR ALABİLİR?
SSK ve Bağ-Kur sigorta kolu üzerinden yetim maaşı alanlar aylıklarının 24 katına kadar evlenme ödeneği alabiliyor. Buna göre 2 bin lira alan 48 bin lira evlenme ödeneği imkanına sahip olabiliyor. Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı alanlar aylığın 12 katı üzerinden evlenme ödeneği hesaplanıyor. Emekli Sandığı'ndan 2 bin lira yetim aylığı ödemesi 24 bin lira olur. Evlenme ödeneği yetim aylığının yattığı hesaba yatırılıyor.
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