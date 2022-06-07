Evlenene devlet desteği artıyor! 2 bin lira aylık alana 48 bin liralık destek | Kimler yararlanabiliyor?





BAĞ-KUR'LULAR DA ALABİLİR



Evlenme ödeneğinden sadece Emekli Sandığı, SSK'dan değil Bağ-Kur'dan yetim aylığı alanlar da yararlanabiliyor. Evlilik parası anne ya da babadan alınan gelir, aylığın iki yılık toplamının peşin ödenmesi anlamına geliyor. Dul olup yeniden evlenenler ise ikinci defa bu ödenekten yararlanamıyor. Boşanma durumunda anne ya da babadan yeniden gelir, aylık almak için iki yıllık sürenin dolması gerekiyor. Eşin vefatı durumunda aylık bağlanması için çeyiz parasının bitiş süresi beklenmiyor. Evlenme ödeneğinin beş yıl içinde talep edilmemesi halinde hak düşüyor. Çalışan kadınlar evlilik yardımından yararlanamıyor. Nikah tazeleyen, ikinci defa evlenen bu imkândan yararlanamıyor. Evlenme yardımları gelir vergisinden istisna olup vergiye tabi tutulmuyor. Evlilik ikramiyesi cenaze ödeneği alınmasında engel teşkil etmiyor.