07 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Apple ürünlerine zam geldi mi, ne kadar oldu? 6 Haziran iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 kaç TL oldu?

Apple ürünlerine zam geldi mi, ne kadar oldu? 6 Haziran iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 kaç TL oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022
ABONE OL
Apple ürünlerine zam geldi mi, ne kadar oldu? 6 Haziran iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 kaç TL oldu?

Apple ürünlerine zam geldi mi, ne kadar oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Apple, bugün düzenlediği WWDC etkinliğinin ardından Türkiye'de sattığı tüm cihazlara zam yaptı. Kullanıcılar fiyatların ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Apple ürünlerine zam geldi mi, ne kadar oldu? 6 Haziran iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 kaç TL oldu?

Apple ürünlerine zam geldi mi, ne kadar oldu? 6 Haziran iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 kaç TL oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Apple, bu akşam saat 20:00'da Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) ya da ülkemizde bilinen adıyla Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın ilk etabını düzenledi. Peki, Apple ürünlerine zam geldi mi, ne kadar oldu? 6 Haziran iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 kaç TL oldu?

Apple Türkiye fiyatlarına zam yaptığı konuşuluyor. Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple'da WWDC etkinliği sonrası son dakika hareketliliği yaşanıyor. Konuyla ilgili olarak ürünlere zam geleceği ve sitenin satışa kapatıldığı iddiaları konuşuluyordu. Alınan bilgiye göre Apple tüm ürünlerine zam yaptı.

6 Haziran 2022 Apple ürünlerine zam mı geldi?

Tüm Apple ürünlerine zam geldiği iddia edildi. Haber kaynaklarına göre yeni fiyatlara yer verdik. Apple tarafından resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor...

iPhone 13 mini - 20.999 TL

iPhone 13 - 22.499 TL

iPhone 13 Pro - 29.999 TL

iPhone 13 Pro Max - 32.999 TL

13" MacBook Air (M1) - 20.999 TL

14" MacBook Pro (M1 Pro) - 41.999 TL

Apple dünyanın merakla takip ettiği lansmanını gerçekleştirdi. IOS 16'yı dünya kamuoyuyla paylaşan şirket, geliştirilen bir yazılımla gönderilen mesajlarda düzenleme yapmanın mümkün kılınacağını duyurdu.

YENİ İŞLEMCİSİNİ DUYURDU: M2

Apple kendi ürettiği işlemci serisi M'in ikinci modelini de duyurdu. İkinci jenerasyon 5 nanometre teknolojiyle üretilen işlemcide 20 milyar transistor bulunduğu öğrenildi. Teknoloji devi M2'nin önceki versiyon olan M1'den yüzde 18 daha iyi performansa sahip olduğunu ve yüzde 35 daha hızlı olduğunu duyurdu. M2 26 gigabyte birleşik RAM ile sunulacak. Yeni Macbook Air da M2 işlemci kullanılan ilk dizüstü bilgisayar olarak piyasaya sürülecek ve M2 etrafında tamamen yeniden dizayn edilecek.

YENİ MACBOOK AİR'LARIN FİYATI AÇIKLANDI

Yeni Macbook Air gri, altın sarısı, gümüş ve mavi olmak üzere dört renk olarak piyasaya sürülecek ve kulaklık girişi yer alacak. Ağırlığı ise 1.22 kilogram olacak. Gelecek ay itibarıyla sevkiyatların başlayacağı yeni Macbook Air'ın satış fiyatı ise 1199 dolar oldu. M1 işlemcili eski Macbook Air ise 999 dolardan satılacak. Apple, yeni işlemcisi M2'yi 13 inç ekranlı Macbook Pro'da da kullanacak. Macbook Pro'nun fiyatı ise 1299 dolar olacak.

YENİ MACBOOK AİR'LARIN TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU

Apple'ın tüm dünyaya tanıttığı M2 çipine sahip olan Yeni MacBook Air'ların Türkiye fiyatı Apple'ın resmi internet sitesinde açıklandı. Macbook Air 8 Çekirdekli CPU, 8 Çekirdekli GPU, 8 GB Birleşik Bellek, 256 GB SSD Depolama olan modeli 25.999,00 TL olurken, 8 Çekirdekli CPU, 10 Çekirdekli GPU, 8 GB Birleşik Bellek 512 GB SSD Depolama olan modeli ise 32.299,00 TL'nden satışa sunuldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA