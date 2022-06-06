Apple ürünlerine zam geldi mi, ne kadar oldu? 6 Haziran iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 kaç TL oldu?

YENİ İŞLEMCİSİNİ DUYURDU: M2

Apple kendi ürettiği işlemci serisi M'in ikinci modelini de duyurdu. İkinci jenerasyon 5 nanometre teknolojiyle üretilen işlemcide 20 milyar transistor bulunduğu öğrenildi. Teknoloji devi M2'nin önceki versiyon olan M1'den yüzde 18 daha iyi performansa sahip olduğunu ve yüzde 35 daha hızlı olduğunu duyurdu. M2 26 gigabyte birleşik RAM ile sunulacak. Yeni Macbook Air da M2 işlemci kullanılan ilk dizüstü bilgisayar olarak piyasaya sürülecek ve M2 etrafında tamamen yeniden dizayn edilecek.