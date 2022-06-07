Dünyanın tahılı Türk askerine emanet! Küresel gıda krizini Türkiye çözüyor





ERDOĞAN, PUTİN VE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmelerinde 'tahıl koridoru'nu gündeme getirmişti. Putin, Rusya'nın, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı da dahil olmak üzere Türkiye ile koordineli sevkiyatı kolaylaştırmaya istekli olduğunu kaydetmişti. Erdoğan da Zelenskiy ile görüşmesinde, Ukrayna'nın güvenli koridor oluşturulması projesine önem atfettiğini belirtmişti